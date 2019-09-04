Счастливая Джамала в стильном тренче заинтриговала поездкой в Лондон

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Артистка отметила, что пока что не может рассказать о причине посещения британской столицы

Последние несколько дней украинская певица Джамала наслаждалась прогулками по Лондону, куда отправилась довольно спонтанно. Артистка успела посетить средневековый замок, где порадовалась яркому солнечному дню, нехарактерному для Великобритании, а также исследовать живописные уголки столицы. При этом она хранит интригу и не раскрывает цели визита - однако, по словам исполнительницы, это нечто грандиозное!

Так, на своей страничке в instagram Джамала поделилась новой порцией красочных кадров из Лондона. На этот раз певица выбрала для прогулки бежевое платье и стильный тренч в тон с поясом и отворотами на рукавах. Эффектный наряд добавил особой атмосферности снимкам, на которых артистка счастливо улыбается.

Знаменитость рассказала только, что в Лондоне она работала над очень интересным проектом.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Так посміхається людина після 2 божевільних днів у Лондоні. Все для роботи над вибуховим проектом, про який нічого поки вам не розповім. Бо неможна", - заинтриговала Джамала.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Несколько ярких кадров она также опубликовала в разделе сториз, похваставшись заодно обновкой.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Взбудораженные подписчики засыпали певицу комплиментами и отметили, что с нетерпением ждут, когда же она рассекретит свой проект - они уверены, что ожидание стоит того.

Красуня

Але ж результат, мабуть, коштує того! Чекаємо!

Аааааа, ждеееем

Як цікавооооо

Нет ничего лучше чем получать такие новости от вас

Ааааа какая интрига. И как теперь дождаться?

Каждое фото невероятное, такая счастливая!

Будет что-то очень крутое, ждём ждём

Інтригує

Какие фотоооо!

Красиво

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, Джамала покорила стильным streetstyle образом на прогулке по Лондону. Для изучения города певица выбрала эффектный и удобный наряд - брючный комбинезон болотного цвета, кроссовки и черную куртку.

Ранее Джамала растрогала сеть душевным фото с сыночком. Певица обратилась к малышу с эмоциональной речью. При этом пост Джамалы был посвящен теме 1 сентября. Исполнительница отметила, что ее сына также ждет в будущем волнение первоклассника.