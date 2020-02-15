Счастливая и беззаботная: в сети появилось забавное фото Меган Маркл в цилиндре с вуалью

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram/sussexroyal)

Главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул показал, как веселился с герцогиней

Меган Маркл и принц Гарри наслаждаются более спокойной и расслабленной жизнь - после выхода из королевской семьи супруги сняли с себя множество обязанностей и убрали дополнительные факторы стресса. Они проводят много времени в своем доме в Канаде вместе с сыночком Арчи и стараются жить, как обычная семья. Кроме того, герцогиня теперь может показать публике некоторые фото и видео, которые ранее Букингемский дворец запрещал ей публиковать - якобы они слишком уж "неформальные".

Так, в прошлом году герцогиня Сассекская стала первой монаршей особой, которая выступила в роли гостевого редактора всемирно известного модного глянца — Vogue. На днях Меган поделилась милым бэкстейдж-видео с главным редактором британского Vogue Эдвардом Эннинфулом. В ролике они обсуждают разные проблемы и подготовку сентябрьского номера издания с важной темой #ForcesForChange (Сила перемен) - именно над ним работала Маркл.

А 14 февраля Эдвард Эннинфул сделал еще один "подарок" поклонникам Меган и поделился веселым фото с ней с той самой встречи. Яркий кадр он опубликовал на своей странице в Instagram.

На снимке редактор Vogue и герцогиня Сассекская заливисто смеются, при этом у них на головах забавные цилиндры с вуалью - у Эдварда серебристого, а у Меган красного цвета. Их тогда принесла сама звездная гостья, чтобы отпраздновать свое "назначение" гостевым редактором издания.

Фото: Меган Маркл и Эдвард Эннинфул (instagram.com/edward_enninful)

Ранее подобные "непринужденные" кадры были под запретом, но теперь, когда принц Гарри и Меган переехали в Канаду с сыном Арчи, инсайдеры заявили, что причина показа подобных фото и видео “является частью плана Меган вернуть контроль над своим имиджем”.

К слову, пара, которая связала себя узами брака в 2018 году, также хочет провести больше времени в родном городе Меган, Лос-Анджелесе, этим летом.

"Им нравится быть в Канаде, но они также смотрят на дома в Лос-Анджелесе. Скорее всего, у них будут дома и там, и тут", - рассказал инсайдер.

Напомним, Меган Маркл получила особенный подарок во время первого выхода в свет в Канаде. Герцогиня посетила женский кризисный центр благотворительной организации Justice For Girls в Ванкувере, где ей подарили золотую подвеску с кулоном в виде китового хвоста из бриллианта в 18 карат.