"Счастлив и уверен": MONATIK растрогал признанием жене и детям в Риме

Популярный певец MONATIK, Дмитрий Монатик, наслаждается неповторимой архитектурой Рима в компании любимой жены и детей. Артист приехал в сердце Италии для того, чтобы погулять по улочкам в компании родных и близких и полюбоваться достопримечательностями, приобщив малышей к прекрасному, и самому вкусить неповторимую атмосферу вечного города. Он с удовольствием делится красочными снимками с поклонниками и даже показал на фото своих двух сынишек, хоть делает это крайне редко и в порядке исключения. Также в Instagram Дмитрий решился на очень личное признание, рассказав об осуществлении заветного желания.

Артист написал, что три года назад бросил в знаменитый фонтан Треви монетку и загадал, что вернется в Рим вместе с женой и детьми, и вот, его мечта сбылась! Он решил повторить свой удачный эксперимент – певец верит, что на этот раз все непременно осуществится вновь!

"Все-таки, есть эта магия в фонтане Треви. Три года назад я бросил в него монетку, пропитанную огромным желанием вернуться в город архитектурной эйфории - Рим. Вот, только вместе с собственными детьми, радостными и беззаботными. Сегодня смотрю на эту картину воочию и осознаю скорость осуществления желаемого. Счастлив. Пропитан ритмом и заинтригован. Ведь Новая монетка 2019 уже брошена. Надеюсь, чудо - фонтан и в этот раз не подведет... Уверен. С благодарностью", - оставил он душевное послание, сопроводив его трогательным фото жены и детей, которые смотрят из окна на Колизей.

Жена Дмитрия Монатика с детьми (фото: instagram.com/monatik_official)

Теплый семейный снимок и волнительная история растрогали поклонников артиста до глубины души. Они оставили для певца массу комплиментов и пожелали, чтобы его мечта непременно воплотилась в жизнь.

"Так трогательно", "Мечты сбываются. Радости и счастья вашей семье", "Трогательно очень!", "Какие же вы классные. Я без ума от вашей семьи и вашего творчества. Дима, Вы космический, пусть время не изменит это в вас", "Таке справжнє фото, чисте, натхненне!", "Спасибо за эти вдохновляющие фото и тексты!" - благодарили комментаторы.

Фото: сыновья Дмитрия Монатика в Италии (instagram.com/monatik_official)

Ранее жена Дмитрия Монатика Ирина Демичева умилила забавными фото сыновей во время прогулки по Риму.