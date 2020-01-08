Счастлив с тобой: Холостяк 9 с любимой наслаждаются райским отдыхом на Бали

Холостяк 9 Никита Добрынин отпраздновал 30 декабря свой день рождения - шоумену исполнилось 32 года. Конечно же, его избранница и победительница шоу Дария Квиткова устроила для любимого яркую вечеринку, где собрала всех друзей, а также трогательно поздравила его в сети. Новый год парочка встретила в Буковеле, где Никите нужно было работать, а уже в январе они улетели на длительный отдых на остров Бали.

Даша и Никита принялись делиться красочными фото и первыми впечатлениями от отдыха у океана. Для начала они на несколько дней остановились в городке Чангу. На своей странице в Instagram Добрынин опубликовал несколько романтичных фото с возлюбленной - они позируют в обнимку на фоне пляжа.

Ведущий запечатлен топлес, а на девушке - желтый купальник и белая пляжная накидка.

"Бали. Счастлив открывать с тобой самые удивительные уголки нашей планеты. А где вы мечтаете побывать? Может и себе возьмём что-то на заметку", - поделился экс-Холостяк.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Пользователи сети желают паре хорошего отдыха и оставили много умиленных отзывов.

Красивая пара)

Такие кайфовые

Красивые счастливые!

Вы очень красивая пара

Ви простр гарнючі любуюсь Вами мої позитивчики шастя Вам в новосу році

Молодцы

Кам красиво

Какие вы красивые

Які ви схожі

Які ж ви гарнюсінькі обоє! А схожі які!

Класнючі

які хороші

Дуже гарні

Скриншот комментариев (instagram.com/nikitadobrynin)

Даша же показала несколько купальников - она поделилась фото у бассейна в ярком голубом бикини, а также чувственным снимком у джакузи в синем купальнике.

Полностью просмотреть фото Дарьи Квитковой в купальнике можно здесь

К слову, первое впечатление от острова у девушки осталось не очень хорошее - она ожидала несколько другого. Однако они с любимым планируют исследовать несколько городов острова, так что она надеется, что оно еще изменится.

"Ожидание vs реальность. Я не знаю каким чудом нас занесло в Чангу,но мы чуточку разочарованы. Весь кайф от этого города - это байки,еда,тусовки и сёрфинг. Все. Трафик—сумасшедший. Из-за волн и ветра запрещают купаться в океане—сёрф отпадает. (В декабре и январе очень грязное побережье, напоминают пляжи в Одессе. Это только мое мнение, примите к сведению). Остается еда и вечеринки. Если вы любитель такого, то поздравляю, вы в правильном месте, но если нет, то вам заняться тут просто нечем, кроме как валяться около бассейна в своем отеле. Мы не вертим носом, но ожидали совсем другого. В Чангу нам еще три дня, но сегодня собираемся выехать куда-то за город, где белый песок и у воды красивый оттенок голубого. После отправляемся в Убуд и в другие города рядом. Там все храмы, красивые водопады и виллы с видами. Пока Бали 5 из 10, только из-за вкуснейшей еды. p.s. не помню у кого покупала купальник", - поделилась Квиткова.

Напомним, что Холостяк 9 Никита Добрынин и его избранница рассказали о том, как справляются с конфликтами.