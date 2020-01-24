Счастье заразительно: Екатерина Кухар сделала откровенное признание

Всемирно известная балерина Екатерина Кухар, которая сейчас гастролирует с мужем Александром Стояновым по странам Европы и Азии, застала свой 38 день рождения на юге Франции. Чудесная совсем не зимняя погода способствовала хорошему настроению артистки и вдохновила на признательные строки в ее Instagram. Она рассказала, почему чувствует себя счастливой и что считает самым важным в своей жизни.

"Счастье заразительно..... Чем счастливее вы, тем счастливее те, кто вокруг вас", - поделилась своими чувствами балерина.

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Она рассказала, как прошел ее праздник и о том, сколько радости доставили душевные поздравления близких и друзей.

⠀

"Три дня поздравлений сделали мой французский тур намного красочней. Каждое сообщение, каждый звонок, сюрприз, каждая песня и фото, оставили в моей памяти тонкий шлейф эмоций и воспоминаний!"

Екатерина рассказала о своем душевном состоянии и предвкушении весны.

"Я всегда в предвкушении чуда, перед личным новым годом, словно ребёнок по весне..... чувствую, что воодушевляюсь и "расцветаю", как майские почки на деревьях.....в моей душе ВСЕГДА ВЕСНА!"

Кроме того, она рассекретила свои тайны и объяснила, что ей кажется на сегодняшний день самым важным:

Не теряйте бесценного дара воспринимать этот мир как дети, не черствейте и не бойтесь мечтать! Ведь мечты материализуются!

Согревайте сердца близких в этом непростом и наполненном гневом мире...

Не опустошайте сосуды вашей души.

Созерцайте! Научитесь замечать красоту...

Улыбайтесь жизни и она ответит взаимностью

Будьте собой!

Развивайте свой внутренний мир. Красивая обёртка может надоесть, а лабиринты души всегда взывают интерес.

И помните!!! Вы — особенные!!!

Подписчики балерины вдохновились ее откровениями:

Спасибо за душевный пост, за красоту души, за слова, согревающие душу

Почему закрыла глаза? От счастья...

На этой фотографии Вы прекрасны ! Вам очень идёт эта непосредственная радость)

ТАЛАНТИЩЕ! С Праздником! Вас,Катерина! Новых побед на всех направлениях! Вы красавица,Интеллектуалка! Счастья Вам!

Напомним, что муж Екатерины Кухар Александр Стоянов признался, как добивался внимания любимой в начале отношений.