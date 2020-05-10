Счастье быть мамой: Тина Кароль завалила сеть эксклюзивными фото с сыночком

Тина Кароль больше двух месяцев живет душа в душу в загородном доме с сыночком Вениамином. Мальчик приехал к маме на период карантина и учится дистанционно. Вместе они отметили Пасху и даже сняли мастер-класс по декорированию праздничного стола. Также 11-летний сын звезды, как настоящий мужчина посадил дерево во дворе дома. Причем справился с этой задачей самостоятельно, а гордая мама запечатлела исторический момент на видео. Тина не скрывает – она счастлива, что мальчик рядом, ведь большую часть времени он проводит в Англии. Так, в День матери (10 мая) Тина решила показать поклонникам ранее неизданные кадры из семейного альбома.

Снимки сделаны в разные периоды жизни, но то, что остается на них неизменным – трогательные моменты общения мамы и сыночка. Тина старается не выпускать мальчика из объятий, а он смотрит а маму с любовью, восхищением и обожанием.

Кстати, среди кадров есть и те, которые были сделаны этим летом в США, где певица записала клип и снялась в нескольких атмосферных фотосессиях. Веня сопровождал маму в поездке и вместе с ней наслаждался американскими пейзажами. На другом фото Тина сидит напротив сына предположительно в учебном заведении. удя по форме учащихся, это лондонская школа, где учиться сын звезды.

Тина Кароль с сыном (Фото: instagram.com/tina_karol)

Среди снимков был и рисунок карандашом, на котором мама и сын изображены в обнимку. "Счастье быть мамой", – оставила подпись к портрету счастливой семьи Тина.

К слову, на днях певица поделилась с поклонниками приятной новостью – количество ее подписчиков в Instagram достигло 1,5 млн! По этому поводу Вениамин решил сделать праздничный торт тирамису. Певица сняла на камеру весь процесс приготовления от и до. Мальчик самостоятельно справился на отлично и презентовал свой кулинарный шедевр.

Кроме того, мама и сын решили сыграть в шахматы. Веня то и дело одергивал маму и озвучивал ей правила игры, а Тина в шутку возмущалась.

Напомним, что Тина Кароль и Дан Балан впечатлили поклонников нежным и игривым видео из студии звкуозаписи.