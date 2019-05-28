Счастье в глазах: Потап и Настя Каменских придались романтике на отдыхе

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Молодожены больше не скрывают свои чувства

Потап и его жена Настя Каменских после двухдневного празднования свадьбы, которую так долго ждали их многочисленные поклонники, тут же отправились на медовый месяц с солнечную куротую Анталию, Турция. Пара добралась до места отдыха на частном самолете, правда, подруга артистки, которая также полетела вместе с молодоженами, проговорилась о том, что небольшой авиалайнер – свадебный подарок Потапа ненаглядной жене. Так ли это, достоверно не известно. Впрочем, молодожены наслаждаются пляжным отдыхом и обществом друг друга, больше не прячась от посторонних глаз, и с радостью делятся романтичными кадрами в Instagram.

На свежих снимках Потап нежно обнимает Настю на пирсе, а она лишь счастливо улыбается в объектив. Певица опубликовала фото, на котором позирует вместе с мужем на фоне моря и заката. Она одета в легкий костюм с трендовым принтом пейсли, состоящий из широких брюк и длинной накидки-блузы, а Потап решил облачиться в total white – футболка и шорты.

Звезда решила обойтись без косметики, а легкий загар лишь подчеркнул ее природную красоту.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Потап же запостил портретное фото с любимой второй половинкой. Он обнимает Настю за шею, улыбаясь в камеру, а она счастливо и непринужденно смеется.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/realpotap)

Снимки растрогали армию поклонников пары, они в который раз пожелали молодоженам семейного благополучия, а также отметили, что артисты буквально излучают счастье и любовь.

"Класснючие такие!", "Очень красивая пара", "Милуватися, неперемилуватися вами! Назавжди так!", "Ви змінились після одруження... Така глубина почуттів", "Потап и Настя, вы великолепны!", "Потап прям похорошел! Другим стал в любви! Счастья вам на многая и благая лета!" - оставляли теплые комментарии фаны.

К слову, Потап и Настя продолжают делится эксклюзивными кадрами со свадьбы. Так, певица привела в восторг сеть счастливым свадебным снимком. На фото она идет к алтарю, а собравшиеся гости приветствуют невесту и осыпают ее лепестками.