Все в сборе: Ким Кардашьян умилила сеть трогательными фото со всей семьей

Ким Кардашьян и Канье Уэст (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда показала семейные фото

Ким Кардашьян любит семейные фото, но чаще на ее странице можно найти отдельные снимки детей: 6-летней Норт, 4-летнего Сейнта, 2-летней Чикаго, а также малыша Псалма, которому в мае исполнится год. А вот кадры, где фигурируют все члены семейства, не так уж часто появляются на ее странице в Instagram.

Ким с семьей (фото: instagram.com/kimkardashian)

На фото они фигурируют Ким, Канье и дети. "Мир Сторми", – написала звезда под фото. По всей видимости, они отправились отмечать день дочери Кайли Дженнер, которой 1 февраля исполнилось 2 года. Они решили весело провести время в парке аттракционов. Так что все семейство подобрало комфортные наряды. Ким позирует в блузе зеленого оттенка, кожаных брюках и солнцезащитных очках. Канье – в пестрой рубашке и спортивного кроя брюках, а также резиновых шлепанцах. Сейнт – в свободной рубашке и брюках оттенка хаки, в похожую одежду нарядили и младшего ребенка. А вот девочки выделились особенно.

Фото семьи умилили сеть (фото: instagram.com/kimkardashian)

Малышка Норт, которая уже успела получить звание самая стильной личности из всего семейства, вновь подобрала себе необычный образ. Девочка надела длинный свитшот с ярким принтом, высокие гольфы, а завершили лук ковбойские сапоги. Напомним, девочка сама составляет себе модные ансамбли и даже делает эскизы одежды. Как-то Ким рассказала, что они вместе ходят в магазин тканей и выбирают материал для будущих нарядов дочери. К примеру, гардероб для поездки в Японию в прошлом году Норт продумала сама.

Малышка Чикаго (фото: instagram.com/kimkardashian)

А Чикаго была одета в топ и комбинезон оттенка хаки и черные кроссовки. К слову, ее образ особенно умилил пользователей сети. Впрочем, и остальные фото имели успех у армии фолловеров Ким. "Какая прекрасная семья", "самые милые дети", "какие хорошенькие", "о боже, Чикаго просто невероятная", "футболка Норт просто супер!"…

Также недавно Ким рассказала, чем питается ее семья. По словам звезды, она сама и дети предпочитают растительную пищу, а вот от мяса они отказались.