Сбежали к морю в Одессу: Елена Кравец показала свою большую семью

Елена Кравец на карантине стала чаще радовать своих поклонников милыми семейными кадрами и историями. Так, звезда Квартал 95 показала подросшего сыночка Ваню, который любуется закатом, а позже и вовсе похвасталась "талантами" малыша, который сам сфотографировал маму. Обстановка и воздух в Киеве не очень устраивали актрису, так что она решила вывезти всю семью на несколько дней к морю и они отправились в Одессу.

В своем Instagram Елена показала яркие кадры с их веселой поездки, на которых можно увидеть всю ее семью - мужа, старшую дочь Машу с подружкой, а также ее маму и младших детей, трехлетних двойняшек Катю и Ваню. Для поездки они взяли в аренду большой автомобиль, в котором смогли разместиться все вместе.

Фото: Елена Кравец с семьей (instagram.com/lennykravets)

Кравец показала также пару кадров уже из самой Одессы, где они подышали морским воздухом и отлично провели время.

"Так вот... на прошлой неделе мы сбежали из Киева в Одессу. Тут было слишком много дыма, а там море, которого никогда не бывает слишком много. Надо отдать должное ребятам. Очень оперативно они нашли семерым нам вместительный и комфортный автомобиль, внутри которого мы, можно сказать, «залишались вдома» даже находясь в дороге: говорили наперебой, смеялись, капризничали, жевали хот-доги и хрустели чипсами, пели хором песни из мультиков и засыпали под аудиосказки, мчались наперегонки с облаками и думали каждый о своём, глядя в окно... В Одессе выдохнули монотонность и вдохнули полные лёгкие ветра свежего. Привезли Киеву в подарок", - поделилась впечатлениями от поездки шоувумен.

Фото: Елена Кравец с семьей (instagram.com/lennykravets)

Большинство поклонников порадовались за Елену и ее домочадцнв, однако нашлись и такие, кто возмутился, что знаменитость не только нарушает карантин, но и подает плохой пример своим фанатам.

Леночка, молодцы немного развеялись и детки успокоились

Молодцы и ни кого не слушайте, рада что вы перезагрузились и отдохнули

Круто, а одесситам просто сходить к морю порой лень

Когда б еще, вот так всей семьей отдохнули?!Молодцы!

Ох, какие вы красивые

Самые лучшие поездки-это семейный!))

Класс! Как в сказке побывали) Машуля красотка!

Ааааа, какие вы классные

Молодцы это здорово

Очень рады за вас!! А как же карантин?? Вы как медийная личность могли бы нам, простым смертным, пример сидения дома показать Извините.

Сомнительно льный пример для людей,которые соблюдают карантин..

Не у всех есть такая возможность....

#залишайтесьвдома оказывается карантин избранных не касается, хоть бы молчали уже можно и на море толпой махнуть

Скриншот комментариев (instagram.com/lennykravets)

Напомним, 17-летняя дочь Елены Кравец Маша тоже показала фото с семейной поездки в Одессу и заворожила атмосферными кадрами на берегу моря.