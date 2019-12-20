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Санта Димопулос в ретро-образе удивила невероятной стройностью после родов (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.12.2019 - 15:31
Санта Димопулос в ретро-образе удивила невероятной стройностью после родов (фото)
Санта Димопулос (Фото: instagram.com/santadimopulos)

Экс-"ВИА Гра" поделилась соблазнительными кадрами

Экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос в ретро-образе удивила подтянутой фигурой после родов. Она опубликовала на свою страничку в Instagram фото, сделанные на одной из предновогодних ретро-вечеринок.

На них можно увидеть Санту в праздничном черном платье, которое подчеркивает ее соблазнительное декольте. Из акессуеров Димопулос выбрала массивное белое кольцо и браслет в тон, а также сумку под наряд.

Волосы звезды были завиты в элегантные локоны. Яркий макияж завершил образ.

"Желаю много чудес в вашей жизни", - подписала она кадры.

Санта Димопулос в ретро-образе удивила невероятной стройностью после родов (фото)Санта Димопулос (Фото: instagram.com/santadimopulos)

Санта Димопулос в ретро-образе удивила невероятной стройностью после родов (фото)Санта Димопулос (Фото: instagram.com/santadimopulos)

Санта Димопулос в ретро-образе удивила невероятной стройностью после родов (фото)Санта Димопулос (Фото: instagram.com/santadimopulos)

Санта Димопулос в ретро-образе удивила невероятной стройностью после родов (фото)Санта Димопулос (Фото: instagram.com/santadimopulos)

Отметим, что Санта Димопулос отдыхала в компании своих звездных подруг - дизайнера Кати Сильченко, ведущей Снежаны Егоровой и других светских львиц.

Санта Димопулос в ретро-образе удивила невероятной стройностью после родов (фото)Санта Димопулос (Фото: instagram.com/santadimopulos)

Санта Димопулос в ретро-образе удивила невероятной стройностью после родов (фото)Санта Димопулос (Фото: instagram.com/santadimopulos)

Напомним, что Санта Димопулос недавно стала мамой во второй раз - 14 сентября певица родила дочь Софию в одной из клиник Монако. Отцом девочки является нынешний муж артистки Игорь Кучеренко, также она воспитывает 11-летнего сына Даниэля от телеведущего Андрея Джеджулы. Семейство уже вернулось в Киев и Санта даже приступила к работе.

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