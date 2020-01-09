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Санта Димопулос растрогала семейной идиллией с мужем и новорожденной дочкой

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Артистка поздравила всех с Рождеством милым фото

Экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос совсем недавно стала мамой во второй раз - 14 сентября певица родила дочь Софию в одной из клиник Монако. Певица ранее признавалась, что за время беременности поправилась на 15 килограммов, однако ей довольно быстро удалось вновь привести себя в форму - звезда восхищает невероятной стройностью в эффектных нарядах. Семейство уже вернулось в Киев и наслаждается временем с малышкой.

На своей странице в Instagram Санта поздравила всех с Рождеством и поделилась редким семейным снимком. На фото запечатлены сама артистка, ее муж и отец Софии Игорь Кучеренко и малышка, лицо которой мама закрыла смайликом. Супруг певицы смотрит в объектив, а она повернула голову к нему и нежно прижалась к любимому.

Отметим, что Димопулос также воспитывает 11-летнего сына Даниэля от телеведущего Андрея Джеджулы.

"С Рождеством от нашей семьи", - подписала нежное фото Санта.

Фото: Санта Димопулос с семьей (instagram.com/santadimopulos)

Пользователи сети в комментариях поздравляют семейство с праздником и умиляются трогательному снимку.

  • Поздравляю С Рождеством вашу красивую семью!
  • Merry Christmas наши хорошики!!
  • С Рождеством вас, такие красивые
  • Яке волоссячко в доці
  • С Рождеством дорогая!!! Как вы выросли!
  • Вы очень гармонично смотритесь, как инь и ян
  • Красивые!
  • Счастливая семья
  • Это фото просто фонит счастьем, любовью и радостью. МНОГО СЧАСТЬЯ!!!)
  • Красивые
  • Какие красивые и счастливые))) Счастья вам безграничного!!!
  • Очень красивые и приятные люди

Скриншот комментариев (instagram.com/santadimopulos)

Напомним, что Санта Димопулос в длинном платье-вышиванке показала душевное фото с доченькой Софией.

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