Санта Димопулос растрогала семейной идиллией с мужем и новорожденной дочкой

Артистка поздравила всех с Рождеством милым фото
Экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос совсем недавно стала мамой во второй раз - 14 сентября певица родила дочь Софию в одной из клиник Монако. Певица ранее признавалась, что за время беременности поправилась на 15 килограммов, однако ей довольно быстро удалось вновь привести себя в форму - звезда восхищает невероятной стройностью в эффектных нарядах. Семейство уже вернулось в Киев и наслаждается временем с малышкой.
На своей странице в Instagram Санта поздравила всех с Рождеством и поделилась редким семейным снимком. На фото запечатлены сама артистка, ее муж и отец Софии Игорь Кучеренко и малышка, лицо которой мама закрыла смайликом. Супруг певицы смотрит в объектив, а она повернула голову к нему и нежно прижалась к любимому.
Отметим, что Димопулос также воспитывает 11-летнего сына Даниэля от телеведущего Андрея Джеджулы.
"С Рождеством от нашей семьи", - подписала нежное фото Санта.
Фото: Санта Димопулос с семьей (instagram.com/santadimopulos)
Пользователи сети в комментариях поздравляют семейство с праздником и умиляются трогательному снимку.
Скриншот комментариев (instagram.com/santadimopulos)
Напомним, что Санта Димопулос в длинном платье-вышиванке показала душевное фото с доченькой Софией.