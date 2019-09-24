Санта Димопулос откровенно призналась, сколько заплатила за роды в Монако

Певица недавно стала мамой во второй раз
Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Санта Димопулос совсем недавно во второй раз стала мамой - 14 сентября она родила доченьку. Имя малышки певица пока не раскрывает, но зато подробно рассказала, как проходили роды. К слову, для такого важного события артистка выбрала клинику и врача в Монако.
В своей последней публикации 32-летняя Санта также призналась, сколько она заплатила за заграничные роды, и почему выбрала именно это место. Рассказ она сопроводила нежным "беременным" фото, а также снимком с новорожденной малышкой в палате.
По словам певицы, они выбрали Европу, чтобы ее муж мог максимально находиться рядом, но при необходимости летать в Киев по работе.
Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)
"Сначала рассматривали вариант Майами, но он отпал как только мы поняли, что мой муж не сможет все время находиться там, ему нужно быть какое-то время в Киеве по работе. Мы достаточно долго искали подходящий дом на 3.5 месяца и нашли в Босолей, что в 5 минутах езды от госпиталя принцессы Грейс. Так как я боялась стремительных родов, мой выбор очевиден. В Ницце (клиника Ленваль) и Монако рожали многие мои подруги и абсолютное большинство довольны своим выбором. Я сделала серьезный research))) Опрашивала всех знакомых, читала французские форумы, посетила около 6 врачей. И все-таки, почему именно это место?
Во-первых, врачи. Мне нужен был супер профессионал. Когда я встретилась с главврачом госпиталя, то поняла что рожать буду у него. Очень спокойный, уверенный и опытный. Во-вторых, погода, море, воздух, еда, атмосфера. Я очень хотела оторваться от повседневных дел и рутины, чтобы полностью посвятить себя малышке и получить удовольствие от этого периода", - поделилась Димопулос.
Фото: Санта Димопулос с дочкой (instagram.com/santadimopulos)
Подробно рассказала она и ценах.
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"Цены:
- врач 4000€
- анастезиолог 2000€
Можно и дешевле, просто я заранее закрепила за собой именно этого специалиста.
- больница 2700€ (одиночная палата)
- УЗИ около 200€
- анализы по 100€", - пишет певица.
Фото: Санта Димопулос с дочкой (instagram.com/santadimopulos)
Ранее она поведала немного и о самом процессе родов, а также показала фото с новорожденной дочуркой.
"Вытащив малышку, ее сразу положили мне на грудь. Врач подождал пока отпульсировала пуповина (минут 20) и только потом он разрешил мужу обрезать ее. Так мы лежали 1.5 часа. Невозможно описать словами эти ощущения, это – космос. Весь мир перестал существовать, кроме нас. Только после этого ее взвесили, измерили и сразу отвезли нас в палату. Кстати, я сразу встала и пошла:) Это по поводу качества эпидуральной анастезии. В целом, все прошло лучше чем я могла себе представить. Этот день я запомню как самое настоящее чудо и абсолютное счастье", - призналась Санта.
Фото: Санта Димопулос с дочкой (instagram.com/santadimopulos)
Подписчики поблагодарили артистку за подробный рассказ и оставили умиленные отзывы нежным фото.
Скриншот комментариев (instagram.com/santadimopulos)
Напомним, ранее Санта Димопулос рассказала, как ее 10-летний сын отреагировал на новость о ее беременности.
К слову, Санта Димопулос высмеяла дурацкие предрассудки о беременности, которые давно изжили себя.