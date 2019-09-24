Санта Димопулос откровенно призналась, сколько заплатила за роды в Монако

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Санта Димопулос совсем недавно во второй раз стала мамой - 14 сентября она родила доченьку. Имя малышки певица пока не раскрывает, но зато подробно рассказала, как проходили роды. К слову, для такого важного события артистка выбрала клинику и врача в Монако.

В своей последней публикации 32-летняя Санта также призналась, сколько она заплатила за заграничные роды, и почему выбрала именно это место. Рассказ она сопроводила нежным "беременным" фото, а также снимком с новорожденной малышкой в палате.

По словам певицы, они выбрали Европу, чтобы ее муж мог максимально находиться рядом, но при необходимости летать в Киев по работе.

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

"Сначала рассматривали вариант Майами, но он отпал как только мы поняли, что мой муж не сможет все время находиться там, ему нужно быть какое-то время в Киеве по работе. Мы достаточно долго искали подходящий дом на 3.5 месяца и нашли в Босолей, что в 5 минутах езды от госпиталя принцессы Грейс. Так как я боялась стремительных родов, мой выбор очевиден. В Ницце (клиника Ленваль) и Монако рожали многие мои подруги и абсолютное большинство довольны своим выбором. Я сделала серьезный research))) Опрашивала всех знакомых, читала французские форумы, посетила около 6 врачей. И все-таки, почему именно это место?

Во-первых, врачи. Мне нужен был супер профессионал. Когда я встретилась с главврачом госпиталя, то поняла что рожать буду у него. Очень спокойный, уверенный и опытный. Во-вторых, погода, море, воздух, еда, атмосфера. Я очень хотела оторваться от повседневных дел и рутины, чтобы полностью посвятить себя малышке и получить удовольствие от этого периода", - поделилась Димопулос.

Фото: Санта Димопулос с дочкой (instagram.com/santadimopulos)

Подробно рассказала она и ценах.

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"Цены:

- врач 4000€

- анастезиолог 2000€

Можно и дешевле, просто я заранее закрепила за собой именно этого специалиста.

- больница 2700€ (одиночная палата)

- УЗИ около 200€

- анализы по 100€", - пишет певица.

Фото: Санта Димопулос с дочкой (instagram.com/santadimopulos)

Ранее она поведала немного и о самом процессе родов, а также показала фото с новорожденной дочуркой.

"Вытащив малышку, ее сразу положили мне на грудь. Врач подождал пока отпульсировала пуповина (минут 20) и только потом он разрешил мужу обрезать ее. Так мы лежали 1.5 часа. Невозможно описать словами эти ощущения, это – космос. Весь мир перестал существовать, кроме нас. Только после этого ее взвесили, измерили и сразу отвезли нас в палату. Кстати, я сразу встала и пошла:) Это по поводу качества эпидуральной анастезии. В целом, все прошло лучше чем я могла себе представить. Этот день я запомню как самое настоящее чудо и абсолютное счастье", - призналась Санта.

Фото: Санта Димопулос с дочкой (instagram.com/santadimopulos)

Подписчики поблагодарили артистку за подробный рассказ и оставили умиленные отзывы нежным фото.

Богиня

Если достаток позволяет, почему бы и нет! Так наверное.

А глаза такие нежные когда держите свою кроху

Спасибо за откровенный пост про цены и страну. Вы прекрасны, здоровья Вам и вашей семье

Очень даже норм цены

Санта, вы очаровательны!!!!

Такая нежная и красивая. Здоровья маме и малышке!!!

Цены конечно жесть, золотые роды.. ну главное что все благополучно

Санта, вы безумно красивы, на фото после родов, с малышкой. Вселяет надежду, что это возможно!)

Скриншот комментариев (instagram.com/santadimopulos)

Напомним, ранее Санта Димопулос рассказала, как ее 10-летний сын отреагировал на новость о ее беременности.

К слову, Санта Димопулос высмеяла дурацкие предрассудки о беременности, которые давно изжили себя.