Санта Димопулос объявила о второй беременности и показала округлившийся живот

Экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос поделилась с поклонниками радостной новостью - оказывается, певица беременна и находится уже на 28 неделе. Для 32-летней артистки это уже вторая беременность - в 2008 году она родила сына Даниэля от известного телеведущего Андрея Джеджулы.

На своей странице в Instagram она опубликовала нежное черно-белое фото, показав уже заметно округлившийся животик.

"Пришло время поделиться с вами моим счастьем. It’s time to share my happiness with you #28weeks", - написала Санта.

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Пол ребенка певица пока что раскрывать не стала. Его отцом является второй муж Димопулос – совладелец сети спортивных клубов Игорь Кучеренко, за которого она вышла замуж в 2015 году. У мужчины также есть дети от предыдущего брака - двое сыновей.

Подписчики артистки засыпали ее поздравлениями и теплыми пожеланиями. Среди них и многие украинские и российские селебрити.

"Поздравляю!!!! Самая красивая беременная девочка", - пишет Алла Барановская.

"Та все давно в курсе)))) поздравляю!" - вторит ей Оля Полякова.

Даша Астафьева, Екатерина Кухар, Татьяна Котова, Филипп Киркоров, Татьяна Терехова и другие поспешили присоединиться к поздравлениям.

Поздравляю Вас!!! Очень рада, что Вы ждёте малыша ))

Прям искренне рада! Это такое счастье

Прекрасная новость

Какое счастье! Рада за тебя очень!

Ух ты! Никогда не думала, что буду ощущать такую радость за человека, которого никогда даже не видела в живую...но, безусловно...очень за вас рада!

Невероятно красивая. Поздравляю

Сантик, ты такая красивая беременяшка!!!!!

Замечательные новост. Поздравляю

Богиня

Любви становится больше

Гармония и любовь

Поздравляю, здоровья и счастья

Вы прекрасна!! Пусть Ангел -Хранитель бережёт Вас и вашу семью

Милая и красивая Санта! Береги свое счастье! Трепетно и красиво!

Сантуля, ты прекрасна

Вааауу!!!!!! Ну какая же вы молодец

Санта,поздравляю Вас с этим счастьем!!!! Это чудо в жизни женщины! Желаю Вам легкой беременности!

