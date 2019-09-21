Самый сладкий поцелуй! Тодоренко довела до слез трогательным фото с сынишкой

Телеведущая показала, как проводит время с малышом
Регина Тодоренко, как и все молодые мамы, испытывает хронический недосып и катастрофическую нехватку времени на себя, но это с лихвой компенсирует улыбкой ее очаровательного сыночка Михаила. Недавно телеведущая рассказала, что у малыша начали резаться зубки и ей пришлось проститься со сном на целых пять суток! Впрочем, энергичная звездная мама считает это мелочами по сравению с радостью и счастьем, которое принес любимый сынок в ее жизнь. Так, Регина показала в instagram трогательное фото с Мишей или, как называют его в родители, Майклом.
Звезда "Орла и Решки" лежит на траве. На ней – короткие спортивные шорты и белая блузка, на ногах – удобные кроссовки. Она держит на руках Мишу и нежно целует сыночка в лоб.
Подпись в этот раз у Регины получилась короткой – она лишь поинтересовалась у подписчиков, какие у них планы на уикенд и добавила хэштег "выходной". "У вас какие планы сегодня?" - спросила ведущая.
Регина Тодоренко с сыном (фото: instagram.com/reginatodorenko)
В первую очередь, внимание фолловеров привлекла семейная идиллия на снимке – счастливые мама и сынок никого не смогли оставить равнодушным. Некоторые из них отметили, что кадр вызвал у них слезы умиления.
Скриншот комментариев
Ранее Влад Топалов шокировал откровением о том, как едва не утопил сына во время купания.