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Самый сладкий поцелуй! Тодоренко довела до слез трогательным фото с сынишкой

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Телеведущая показала, как проводит время с малышом

Регина Тодоренко, как и все молодые мамы, испытывает хронический недосып и катастрофическую нехватку времени на себя, но это с лихвой компенсирует улыбкой ее очаровательного сыночка Михаила. Недавно телеведущая рассказала, что у малыша начали резаться зубки и ей пришлось проститься со сном на целых пять суток! Впрочем, энергичная звездная мама считает это мелочами по сравению с радостью и счастьем, которое принес любимый сынок в ее жизнь. Так, Регина показала в instagram трогательное фото с Мишей или, как называют его в родители, Майклом.

Звезда "Орла и Решки" лежит на траве. На ней – короткие спортивные шорты и белая блузка, на ногах – удобные кроссовки. Она держит на руках Мишу и нежно целует сыночка в лоб.

Подпись в этот раз у Регины получилась короткой – она лишь поинтересовалась у подписчиков, какие у них планы на уикенд и добавила хэштег "выходной". "У вас какие планы сегодня?" - спросила ведущая.

Регина Тодоренко с сыном (фото: instagram.com/reginatodorenko)

В первую очередь, внимание фолловеров привлекла семейная идиллия на снимке – счастливые мама и сынок никого не смогли оставить равнодушным. Некоторые из них отметили, что кадр вызвал у них слезы умиления.

  • Самое милое фото за всю историю инстаграм
  • Так мило
  • Самый сладкий поцелуй!
  • Сладкий, плюшевый Мишка
  • Какие сладкие
  • Какая прелесть
  • Какое чудесное фото! Милота прям
  • Сладкий Малыш! Пусть будет счастлив и здоров!
  • Какие вы уютные семейные, классные, веселые
  • Слезы умиления , будьте здоровы

Скриншот комментариев

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