ru
ua

Самый невозмутимый семейный дуэт: Осадчая и Горбунов позабавили веселым танцем

Новости » Новости шоу-бизнеса   

Звездная пара приняла участие в танцевальном флешмобе

В честь выхода новой песни группы MOZGI Сhicabamboni ее продюсер Потап устроил в сети танцевальный флешмоб, в котором знаменитости зажигают под данный трек. В нем уже приняли участие Маша Ефросинина и Настя Каменских, а теперь эстафету приняло звездное семейство Катя Осадчая и Юрий Горбунов. Ролики с танцами Потап выкладывает на своей странице в Instagram.

На видео Катя и Юрий предстали у себя дома в милой домашней одежде. Так, ведущая была в белых велосипедках и футболке, а ее супруг в темных штанах и фиолетовой футболке с принтом. Парочка синхронно повторяет забавные движения, при этом Осадчая улыбается, а Горбунов сохраняет серьезное выражение лица.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов забавно станцевали (видео: instagram.com/realpotap)

"А эта пара побеждает в номинации "самый невозмутимый семейный дуэт", - прокомментировал ролик Потап.

Пользователи сети делятся своими впечатлениями от танцевальных умений пары в комментариях.

  • Молодці
  • Вони класнi!!!!!!!!!!!!!!!! Дуже люблю цю пару
  • Дуже круто
  • Вау. Класно
  • Лучшие
  • аааааааааааааааааааааааааа такі загадкові
  • Ааа які класні.... Заводяжки
  • Катя&Юра шикарны
  • Я Вас обожнюююююю
  • Ты такая классная пора ой красота а вы вообще такие классные прикольные самые прикольные Юрий горбунов
  • Позитивняшки!)
  • Прикольно )))))
  • Юра, конечно ещё тот перец!

Скриншот комментариев

Ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили романтическую прогулку по ночному Киеву.

Автор: Lite

► Белки, жиры и углеводы: диетолог назвала главные источники и сочетание для худеющих ► Осторожно, горячо: победительница Холостяк-10 засветила роскошную фигуру в бикини
Читать все новости