Самый лучший друг: Винни Харлоу рассказала, какая Ким Кардашьян в обычной жизни

Винни Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

Звезды сделали себе памятные кулоны

Винни Харлоу и Ким Кардашьян – давние подруги, которые разрушили стереотип, что совместный бизнес дружбу портит. Так, девушки давно скрепили свои теплые чувства совместным проектом. Знаменитая канадская модель и телезвезда создали коллекцию косметики для бренда Ким – KKW Beauty. Весьма успешную линию они представили еще в прошлом году. А на днях продемонстрировали необычные украшения – подвески в виде имени марки, которые теперь будут носить в знак преданной дружбы и плодотворного сотрудничества.

Ким и Винни – лучшие подруги (фото: instagram.com/winnieharlow)

«Я бесконечно благодарна тебе, Ким, за то, что подарила мне мою первую коллаборацию по макияжу, а также за то, что ты такой хороший друг. Спасибо, @kilanijewellery, за то, что так усердно работали над созданием этих удивительных кусочков белого золота и розового золота «Twinnie» KKW X WINNIE для нас. Я просто одержима ими», – написала девушка под фото, где позирует вместе со своей подругой.

Ким на "Золотом глобусе" (фото: instagram.com/winnieharlow)

Ким на фото предстала практически без макияжа и в свитшоте из своей трикотажной линии домашней одежды, а Винни – в сером топе и вечерним макияжем. Дополняют образы звездных подруг уже упомянутые подвески, а Винни также примерила массивную цепочку и серьги-кольца небольшого объема.

К слову, на одном из самых значительных светских ивентов месяца – «Золотом глобусе» 2020 – Винни также появилась. Девушка выбрала для вечера роскошное мини-платье с бахромой и блестками, которое подчеркнуло стройные ноги, тонкую талию и пышную грудь девушки. На тонких бретельках, с открытой спиной и высоким разрезом по ноге, оно сделало Винни сияющей во всех смыслах. Макияж она сделала в тон платью, с переливающимися синими блестками тенями и бледно-розовым блеском, а волосы уложила в стильную укладку. Завершали лук босоножки на каблуках и крупные серьги.