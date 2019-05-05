Самый крутой момент: Леся Никитюк сделала трогательное признание в Испании

Леся Никитюк, как и многие украинские звезды, решила не оставаться в Киеве, а махнуть на майские праздники за границу. Да и нашелся прекрасный повод посетить солнечную Испанию и побывать в городе Виго, который впечатлил звезду не только своей красотой, но и тем, что на его улочках практически невозможно встретить украинских туристов. Но главной целью для Леди Ле стало посещение матча "Сельта"-"Барселона" в рамках испанского чемпионата по футболу "Ла Лига". Теледива не только посмотрела тренировку, но и лично познакомилась со спортсменами клуба "Сельта", которые, к слову, одержали победу. Но больше всего сердце знаменитости растрогало отношение футболистов к своим семьям. Об этом она написала в Instagram.

Леся показала солнечный яркий снимок на фоне зеленящего футбольного поля и трибун. Да и сама звезда одета по спортивному. На ней - белая толстовка с принтом и черные лосины. Она собрала волосы трендовым аксессуаром – небольшой заколкой.

"Самый крутой момент с вчерашнего футбола... Лично для меня, это когда после игры, игроки переобуваются в сланцы и бегом к своим деткам... Тискают их, обнимаются с родителями и женами.. Я прям.. потянулась за винишком от эмоций. Конечно, больше всех веселились те жены... мужья которых забили гол. Девочки, кто хотел бы стать женой футболиста? Может, у меня в подписчиках есть жены футболистов? Вам часто траву в трусах приносят? Какие плюсы и минусы?" - поинтересовалась Леди Ле у поклонников.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Некоторые подписчики поделились с Лесей своей жизненной историей. Оказалось, что вторым половинкам игроков приходится не сладко.

"Всегда мечтала стать женой футболиста ,так и случилось. Женой футболиста быть тяжело, особенно морально. Постоянные переезды, смены команд, стран и т.д. Но кайф, который ты испытываешь, когда твой муж выходит на поле и еще и забивает, не сравнить не с чем!", "Эта черная резинка с поля везде у нас - в ванной, компактах и по всех углах", "Футбол - это красиво. Я жена футболиста. Футбол никогда не любила, а сейчас пришлось, о чем ни капли не жалею... Даже рюкзак на игры и тренировки собираю мужу Я!" - признались супруги спортсменов.

Также подписчики не смогли оставить Лесю без комплиментов. Они отметили цветущий внешний вид звезды и не скупились на похвалу.

"Та Нікітюк поглядом може загіпнотезувати", "Ну что тут сказать? Просто красотка", "Супер! Изумительно красивая", "Гарна дуже сильно", "Как всегда хороша!", "Красота неописуемая", - отмечали комментаторы.

Также Леся Никитюк похвасталась ценным трофеем – мячом с автографами всех игроков команды "Сельта".

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее Леся Никитюк рассказала, почему разошлась со своим женихом, и что стало помехой для их отношений.

Напомним, что Леся Никитюк покорила фото в прозрачном платье.