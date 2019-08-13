"Самый добрый и юморной": Тодоренко растрогала сеть свадебным видео с папой

Ведущая призналась, что ее папа очень волновался в этот день
Регина Тодоренко и Влад Топалов отгуляли пышное свадебное торжество в Италии еще 3 июля, однако продолжают делиться в сети милыми и трогательными моментами. Как ранее призналась ведущая, они сделали больше тысячи фото, ну и конечно же видео. Фильм о том, как все было, молодожены уже показали, но некоторые моменты стараются пережить еще раз. Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала нежное видео со своим папой, а также поделилась воспоминаниями о том счастливом дне.
На видео гордый отец ведет счастливую Регину по лужайке к алтарю, где ее ждет возлюбленный Влад Топалов. Подойдя к жениху, папа Тодоренко пожимает ему руку и обнимает. По словам ведущей, они оба волновались в тот день, и папа очень ее поддерживал.
"Я знаю, что мой папа волновался здесь больше обычного.
Говорит мне:
- Доченька , ты волнуешься?
- Конечно. - И я волнуюсь очень сильно. - Пап, а если я споткнулось и упаду?
- ничего страшного , я тебя подниму и донесу к Владу.
Папа всегда найдёт выход из ситуации))) он у меня такой!!! самый находчивый , самый сильный, самый добрый и юморной", - поделилась воспоминаниями Регина.
Видео: Регина Тодоренко с папой (instagram.com/reginatodorenko)
Подписчики поспешили оставить множество растроганных и душевных отзывов под роликом.
Напомним, Регина Тодоренко с сыном насладилась щедрым застольем в родной Одессе. Ведущая с удовольствием угостилась любимым борщем.
Ранее Регина Тодоренко впервые показала лицо сыночка Мишиили, как она его называет Майкла, снявшись с ним в рекламе.
А еще ее супруг Влад Топалов растрогал эмоциональным снимком с сыном Мишей и сделал трогательное признание.