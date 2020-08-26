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Самые милые на свете: Ким Кардашьян растрогала фото любимых дочек

Автор: Lite

Очень милый семейный портрет

Светская львица, модель, звезда сетей и предприниматель Ким Кардашьян не устает умилять своих фолловеров фотографиями своих детей. На этот раз звезда показала фото своих малышек – дочек Норт и Чикаго и подписала: «Мои девочки очень хотели фотосет на этом заборе, а теперь листайте вправо и посмотрите, чем это закончилось».

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Норт и Чикаго (фото: instagram.com/kimkardashian)

На первом фото малышки сидят и улыбаются в камеру, на втором и третьем они пытаются умоститься поудобнее, дурачатся и кривляются, показывают друг другу язык. А уже на последнем снимке видно, что развлечение закончилось тем, чем обычно заканчивается у детей: крошка лежит на земле, а дочка постарше убегает.

Девочки рассмешили сеть (фото: instagram.com/kimkardashian)

Поклонники тут же стали писать, какие малышки красивые. «О боже, они самые милые на свете», - подписала фото сестра Ким Хлоя. «Будущие модели учатся позировать», «Это так мило», «Они такие прекрасные!», - написали поклонники. Также от глаз поклонников не скрылось, какие малышки стильные: одна одета в стильные коричневые бриджи и розовые сапожки, а вторая – в желтый комбинезон и модные босоножки на платформе того же оттенка.

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