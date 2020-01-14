Самые милые: Ольга Сумская растрогала семейным ужином на Маланку

Ольга Сумская - одна из звезд украинского шоу-бизнеса, которая с большим удовольствием делится едва ли не всеми подробностями своей семейной жизни. При этом Народная артистка Украины с большим уважением относится к важным праздникам. К примеру, 13 января дружная семья Сумской отпраздновала Щедрый вечер - Маланку. Также в этот день празднуют “старый новый год”.

Так, на своей страничке в сети instagram Ольга показала несколько фото и видео с праздника, показав богатый на яства стол. Конечно же, особенного внимания заслуживают снимки с мужем и дочкой. На фото Ольга позирует с младшей 17-летней дочкой Анной и мужем, также актором Виталием Борисюком. Напомним, что у Ольги есть старшая дочь, 29-летняя Антонина от предыдущего брака с актером Евгением Паперным. Отметим, что молодая актриса беременна. Так что скоро Ольга станет во второй раз бабушкой!

Кстати, еще один член семьи на фото - один из домашних любимчиков. У Ольги есть две белоснежных чихуахуа – Джессика и Жасмин.

“Святкуємо Маланку разом! Зі Старим Новим роком, друзі! Нехай все старе залишиться в минулому і прийде нове, добре і радісне в кожен дім!” - трогательно подписала фото Ольга.

Ольга Сумская с дочкой, мужем и домашней любимицей (фото: instagram.com/olgasumska)

Поклонники Ольги поспешили оставить приятные комментарии под ее новым постом:

“Мої вітання, наша ріднесенька”

“Счастья Вам и добра вашему дому!”

“С новым годом вашу семью! Всех благ!!”

“Какие вы красивые) С праздниками вас!”

“Зі святом! Тільки добра у новому році!”

“Наша люба Роксолана, обожнюю”

Скриншот комментариев: instagram.com/olgasumska

Видео: instagram.com/olgasumska

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