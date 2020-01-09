С самооценкой проблемы: Надя Дорофеева разоткровенничалась о своих комплексах и страхах

Участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева имеет многомиллионную армию поклонников, которые просто обожают ее. Кроме того, певица счастлива и в личной жизни - уже несколько лет она замужем за ведущим и певцом Владимиром Дантесом и недавно пара переехала в роскошный новый дом. На днях знаменитость, которая раскрыла, чего ждет от наступившего 2020 года, решила пообщаться с поклонниками и ответить на их вопросы.

В разделе сторис своего аккаунта в Instagram Надя предложила фанам задать ей вопрос и ответила на некоторые из них, написав ответы на эффектных картинках. Артистка рассказала интересные факты о себе, а также призналась в своих страхах и комлпексах.

Так, Дорофеева призналась, что кроме своего обожаемого латте зимой очень любит пить имбирный чай с медом и мятой, а самым запоминающимся событием 2019 года для нее был тур Vislovo.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица также разоткровенничалась о своих главных страхах - оказывается, она ненавидит сдавать анализы, а еще чувствует себя неловко на концертах в роли зрителя.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Кстати, исполнительница против активного загара, плюс сделала несколько интимное признание о том, чем иногда занимается в душе.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

А еще Надя весьма удивила многих, отметив, что с самооценкой у нее проблемы и она не считает себя лучшей.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, ранее Надя Дорофеева рассказала, что перестроиться с рабочего на праздничное настроение помогают атмосферные новогодние фильмы и музыка. Артистка также добавила, что ее муж Владимир Дантес обожает "Иронию судьбы" и ее тоже заставляет смотреть эту картину. Кроме того, они часто включают рождественские песни дома.