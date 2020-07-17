Самое важное: Настя Каменских решилась трогательное признание

Настя Каменских выступает для поклонников примером для подражания и мощной мотивацией. Она делится с ними секретами и советами, как сделать свою жизнь лучше и насыщеннее. Так, она регулярно публикует посты со смыслом, котрые помогают ее поклонникам зарядиться позитивом и обязательно подбрасывает новые идеи, например, рекоммендует, какой фильм посмотреть.

Певица опубликовала фото в трендовом джинсовом платье-рубашке, а в посте сделала признание.

"Помните пост, где я поделилась с вами подборкой мотивирующих фильмов? Один из них рассказывает историю человека, который способен возвращаться в прошлое и менять ход событий своей жизни. И в конце фильма главный герой понимает, что нужно жить так, будто уже прожил этот день и вернулся в него, - на этот раз, чтобы насладиться им, замечать разные мелочи, уделять больше времени близким и тому, что действительно важно.

Настя Каменских далсовет поклонникам (фото: instagram.com/kamenskux)

В моем режиме жизни с перелетами и бешеным графиком особенно скучаешь по родным людям. И вдали от них я понимаю, что самое важное это семья и время, проведенное с ними. И нужно ценить каждый день и радоваться тому, что он приносит. Кстати, фильм называется About Time. Посмотрите, когда будет время", - посоветовала она.

Позже певица показала снимок в спортивном топе и лосинах, ведь она привыкла начинать свой день с тренировки.

Настя Каменских в топе и лосинах похвасталась стройным телом (фото: instagram.com/kamenskux)

"Давайте сегодня сделаем день суперпродуктивным и закончим все дела, которые запланировали на эту неделю. Вы со мной?" - поинтересовалась она.

Ранее Настя Каменских показала, как вышла сухой из воды и поразила поклонников.