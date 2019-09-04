"Само совершенство": Тина Кароль в облегающем платье взволновала сексуальными изгибами

Тина Кароль, которая недавно восхитила пикантным нарядом с глубоким декольте на шоу Танцы со звездами, в котором она является ведущей, продолжает баловать поклонников эффектными образами. На днях певица выступила в Киеве на концерте памяти Николая Мозгового, исполнив его знаменитый хит "Минає день, минає ніч". Для выхода на сцену она выбрала стильный и элегантный наряд от британского бренда David Koma, а фото с мероприятия поделилась в Instagram.

Тина блистала в облегающем платье в пол нежно-фиолетового оттенка, которое выгодно подчеркнуло соблазнительные изгибы ее тела.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Наряд украшен оборками на рукавах и подоле, а также пикантным вырезом на спине. Дополнили роскошный лук босоножки на каблуке, а также распущенные волосы и фирменная красная помада.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Восхищенные фолловеры поспешили засыпать Кароль комплиментами, отмечая ее утонченную красоту и аппетитную фигуру.

Тина Григорьевна, почему вы на столько красива?

Несравненная и самая любимая

Красота!!!

И платье иТина бесподобные!

Як завжди неймовірна

Без ума от этого платья и цвета

Наша королева

Само совершенство

Яка ж гарнюня

Красота и нежность

Ну ооочень аппэтитная дэвушка!

Платье-супер!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Ранее Тина Кароль пленила образом в коротком топе и показала стальной пресс и тонкую талию.

Также Тина Кароль растрогала сеть снимком стильного сыночка Вениамина, который учится и живет в Великобритании, где ходит в одну из престижных лондонских школ.