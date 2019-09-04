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"Само совершенство": Тина Кароль в облегающем платье взволновала сексуальными изгибами

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.09.2019 - 09:34
"Само совершенство": Тина Кароль в облегающем платье взволновала сексуальными изгибами
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Артистка восхитила выбором наряда для выступления

Тина Кароль, которая недавно восхитила пикантным нарядом с глубоким декольте на шоу Танцы со звездами, в котором она является ведущей, продолжает баловать поклонников эффектными образами. На днях певица выступила в Киеве на концерте памяти Николая Мозгового, исполнив его знаменитый хит "Минає день, минає ніч". Для выхода на сцену она выбрала стильный и элегантный наряд от британского бренда David Koma, а фото с мероприятия поделилась в Instagram.

Тина блистала в облегающем платье в пол нежно-фиолетового оттенка, которое выгодно подчеркнуло соблазнительные изгибы ее тела.

&quot;Само совершенство&quot;: Тина Кароль в облегающем платье взволновала сексуальными изгибами

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Наряд украшен оборками на рукавах и подоле, а также пикантным вырезом на спине. Дополнили роскошный лук босоножки на каблуке, а также распущенные волосы и фирменная красная помада.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Восхищенные фолловеры поспешили засыпать Кароль комплиментами, отмечая ее утонченную красоту и аппетитную фигуру.

  • Тина Григорьевна, почему вы на столько красива?
  • Несравненная и самая любимая
  • Красота!!!
  • И платье иТина бесподобные!
  • Як завжди неймовірна
  • Без ума от этого платья и цвета
  • Наша королева
  • Само совершенство
  • Яка ж гарнюня
  • Красота и нежность
  • Ну ооочень аппэтитная дэвушка!
  • Платье-супер!!!

&quot;Само совершенство&quot;: Тина Кароль в облегающем платье взволновала сексуальными изгибами

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Ранее Тина Кароль пленила образом в коротком топе и показала стальной пресс и тонкую талию.

Также Тина Кароль растрогала сеть снимком стильного сыночка Вениамина, который учится и живет в Великобритании, где ходит в одну из престижных лондонских школ.

Умопомрачительное декольте Тины Кароль на Танцах со звездами 2019 свело с ума сеть Фея и дива: Тина Кароль забралась в самый сокровенный уголок души уникальным выступлением
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