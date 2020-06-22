Само очарование: Леся Никитюк сверкнула стройными ножками в микро-шортах

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая очаровала сеть игривыми летними снимками

Леся Никитюк чуть ли не каждый день радует своих поклонников забавными, креативными и стильными кадрами. Так, на днях телеведущая поделилась архивным фото себя 17-летней, а нынче опубликовала милые летние фото.

На них Леди Ле запечатлена в светлых джинсовых микро-шортах и белой футболке в своем отельном номере в Сумах. Простой, но эффектный наряд выгодно подчеркнул тонкую талию и длинные стройные ноги артистки. Волосы Никитюк оставила распущенными и приняла несколько игривых поз.

"Просто фотка, просто я, просто напросто. Суми є?" - прокомментировала кадры ведущая.

Леся Никитюк похвасталась стройными ножками (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Отметим, что сейчас она вновь путешествует по Украине, снимая свое тревел-шоу "Ле Маршрутка".

Подписчики Леси не стали скупиться на комплименты, которыми засыпали ее в комментариях.

Очень КЛАССнючая, наша Леся!!!

чудова зустріч!!! Я і мій молодший брат тебе любимо!!! Раді були бачити в Сумах!!!

Кицуня

Суми є

Сама собі фотограф!!

Яка ти класна!

Леся ти просто бобма

Красуня)))

Леська, ну ты супер тёла!))

Просто тигриця

Суми немає але є МИ Скриншот комментариев Напомним, что ранее Леся Никитюк позабавила оригинальным фото с коллегой.

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Автор: Lite