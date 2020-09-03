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Само очарование: Джамала покорила стильным повседневным луком в платье в горох

Автор: Марина Настевич

Певица призналась, что мечтает об отпуске

После семейного отпуска в Турции с мужем и двумя сыновьями Джамала вернулась к активной работе и уже успела дать пару выступлений. А чтобы сделать небольшую передышку, она наведывается в кафе супруга, где лакомится кофе и немного отдыхает.

На днях певица устроила себе такую вылазку, а заодно и похвасталась стильным повседневным образом и постройневшей фигурой. Звезда поделилась в Instagram атмосферными кадрами на летней террасе.

Джамала позирует в эффектном бежевом платье миди в горошек с глубоким вырезом на груди. Артистка дополнила лук черной поясной сумкой и темными очками, а волосы оставила распущенными.

В подписи исполнительница призналась, что уже очень хочет снова в отпуск.

"Как-то захотелось в отпуск и на ручки. Выпью просто холодного кофе, может, полегчает", - написала певица.

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Джамала очаровала стильным летним нарядом в горох (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Фолловеры принялись подбадривать Джамалу и оставлять комплименты ее наряду и красоте.

  • Солнышко Джа. так люблю эту первую уютную Такаву. Держимся, все хорошо будет! Скоро Новый год, а там опять весна и лето
  • Красотулька !
  • Какое красивое платье. Какая красивая Джамала
  • Так люблю тебе в сукеночках!!!))) Така красуня мені ти в них
  • Дуже гарна в такій сукеночці!
  • Какая вы хорошенькая
  • а что вы такого вкусненькое пьёте? На кофе не похоже ,самой захотелось выпить такое
  • Наша любимая. Не грустите, Вы же солнышко, Вы согреваете душу

Скриншот комментариев

Ранее Джамала откровенно рассказала о воспитании сыновей и трудностях, с которыми она столкнулась.

А еще Джамала растрогала нежными кадрами с мужем и сыновьями из семейной фотосессии.

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