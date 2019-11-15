Самая стильная пара: Тодоренко и Топалов сразили наповал total black выходом

Регина Тодоренко похвасталась очередной наградой. Недавно украинская телеведущая и путешественница получила премию “Женщина года” по версии российского журнала Glamour. Регина блистала перед камерами в алом платье-футляре, которое идеально подчеркивало ее фигуру. Прошло каких-то пару дней и Тодоренко посетила еще одну церемонию, где “отхватила” статуэтку. Речь идет о церемонии российского журнала “ОК!” - ОК! Awards “Больше чем звезды”. На светское событие Тодоренко пришла под руку с Топаловым.

Для начала отметим, что Регина получила статуетку в номинации “Герой сети”. Для стильного выхода перед камерами Тодоренко и Топалов выбрали трендовый total black.

Регина выбрала элегантный костюм со слегка укороченными брюками-стрелками. Отдельного внимания заслуживает жакет оригинального кроя. Ассиметричный покрой жакета оголяет одно плечо. Свой роскошный образ Тодоренко дополнила черными туфлями на шпильке. Волосы собраны в вечернюю прическу.

А вот Топалов отдал предпочтение более торжественному образу в костюме-тройке с бабочкой.

Стильные Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: instagram.com/peopletalkru)

Кстати, в сети также появились фото и видео, на которых можно более детально рассмотреть макияж телеведущей для очередной церемонии. Отметим, что за мейкап отвечала визажист Яна Бузычкина.

“Строгий и немного томный образ для Регины Тодоренко специально для премии ОК!” - подписала фото Бузычкина.

“Я чувствую себя как дорогой автомобиль” - по-моему это лучшее, что можно услышать от своего артиста. Ну а в этом видео, вы сможете, во всей красе рассмотреть макияж который, я так кропотливо создавала, стараясь сохранить золотую середину, чтобы было и сочно и ярко, но при этом без тяжести во взгляде. Скажите как вам, нравится?” - уточняет визажист под видео.

Макияж Регины для премии журнала ОК! (фото: instagram.com/yanabuzychkina)

Видео: instagram.com/yanabuzychkina

Влад Топалов поделился с поклонниками фото со своей звездной супругой, нежно обнимая ее.

“Спасибо огромное ОК! magazine за вашу поддержку и оказанное доверие. Классный вечер! Красивый! С юмором и музыкой. Спасибо за высокую оценку моей жены!

Это было здорово!” - поделился эмоциями музыкант.

Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Поклонники Топалова также не оставили его новое фото в стороне:

“Какие вы красивые”

“Вы очень красивая пара. Супруга у вас красотка, блин, ну как девчонкам удаётся сохранять такую прекрасную форму”

“На этом фото у Влада счастливые глаза,пусть будет так всегда!”

“Счастья вам! Здоровья и ещё много много детишек! Пусть следующая доченька будет! Мы за вас болеем”

“Очень стильная пара”

“Жена супер, Вы супер! Семья Супер”

Скриншот комментариев: instagram.com/vladtopalovofficial

Напомним, Наталья Могилевская сделала похвальное признание о Регине Тодоренко после их встречи на Танцы со звездами 2019. Певица заявила, что "эта девочка далеко пойдёт".