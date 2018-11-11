Самая сексуальная женщина в мире родила первенца (фото)

Фото: (instagram.com/kateupton)

Голливудская модель назвала новорожденную малышку Женевьевой

Недавно 26-летняя модель Кейт Аптон родила первенца, однако рассказала она об этом только в воскресенье, 11 ноября. У звезды и ее 35-летнего супруга Джастина Верландера родилась дочь. Об этом сама Аптон сообщила в своем Instagram и поделилась первым снимком новорожденной.

"Женевьева Аптон Верландер. 7 ноября 2018 года", — подписала фото актриса.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/kateupton

Супруг Аптон тоже опубликовал трогательный снимок и оставил к нему полный любви комментарий.

"Добро пожаловать в этот мир, Женевьева Аптон Верландер. Ты украла мое сердце в первую же секунду, как я тебя увидел", — трогательно подписал Верландер.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/justinverlander

За день до дня рождение Женевьевы Кейт и Джастин праздновали первую годовщину свадьбы. Супруги трогательно поздравили друг друга в социальной сети. Аптон предвидела скорое появление малышки и написала об этом в своей публикации:

"Этот год был лучшим в моей жизни! Это было сумасшедшее начало с победой в World Series и лучшей свадьбой, где я вышла замуж за своего лучшего друга и любовь всей моей жизни. Теперь, когда мы отмечаем годовщину нашей любви и первый год брака, мы готовимся приветствовать новое дополнение к нашей семье. Я так рада, что пройду этот жизненный путь с вами! Я так сильно тебя люблю! Счастливый год", – написала Аптон.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/kateupton

Фанаты под публикациями супругов поздравляют артистов с пополнением в семье.

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Видео: (video.rbc.ua)