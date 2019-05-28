Самая счастливая: сияющая Настя Каменских пленила фото в халате

Потап и Настя Каменских (фото: Instagram.com/realpotap)

Певица показала, как начался ее самый счастливый день

Счастливые молодожены Потап и Настя Каменских наслаждаются медовым месяцем в Турции и не перестают радовать поклонников совместными романтичными фото, ведь теперь они могут не прятаться – 23 мая артисты стали мужем и женой! Звезды не устают публиковать кадры со своей свадьбы и делиться снимками из личного архива, вспоминая, как прошел самый радостный и волнительный день в их жизни. Так, Настя не удержалась и опубликовала в Instagram кадр из серии "утро невесты", на котром запечатлена в легком халате с прической и макияжем – осталось только надеть свадебное платье и пойти к алтарю!

Судя по всему, фотосет был сделан в загородном доме пары. Певица уже показывала черно-белые кадры фотосессии, посвященной подготовке к ее особенному дню. Она позировала в легком халате с широкими рукавами, украшенными перьями, на спине наряда красовалась вышитая надпись "Bride" ( "невеста").

На новом фото Настя оперлась боком о дверь и держит руку у лица, улыбаясь прямо в объектив фотографа. Волосы невесты собраны в аккуратный пучок, а пару завитков обрамляют лицо.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Снимок привел в восторг подписчиков знаменитости. Они традиционно желали ей счастливой семейной жизни и отмечали, что Настя будто светится изнутри.

Фото: Настя Каменских в Турции (instagram.com/kamenskux)

"Красивая и счастливая", "Клевая фотка, хорошенькая!", "Сяє, як зірка", "Настенька, ты прекрасна! Любви вам бесконечной и счастья", "Красота неимоверная! Так рада за вас!", "Самая красивая невеста в мире! Самая нежная!", "Такое светлое и позитивное фото", - отмечали поклонники.

Напомним, что Настя Каменских похвасталась аппетитными формами в бикини. Певица позировала на пляже в блестящем купальнике оливкового цвета.