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"Самая красивая украиночка": Тина Кароль оригинально поздравила с Днем вышиванки


Портрет Кароль - просто фотокопия

Тина Кароль не смогла остаться в стороне масштабного "звездного флешмоба" в честь Дня вышиванки (16 мая). Украинская певица также, как и десятки других ее звездных коллег, присоединилась к яркой идее. При этом традиционным для себя оригинальным образом.

Так, на своей instagram-страничке Тина Кароль опубликовала не просто фото в платье-вышиванке, а свой портрет – точную копию фото – на холсте. Картина – подарок преданных фанатов Кароль. Следует отметить, что у певицы одна из самых крупных фан-групп.

Сама же Кароль позирует в роскошном платье-вышиванке с открытыми плечами. На белоснежном полотне гладью черными и красными нитками вышиты листья и плоды калины. Также талию певицы подчеркивает широкий белый пояс с кистями.

"З Днем вишиванки!" – лаконично подписала свой новый пост Кароль.

Тина Кароль поздравила украинцев с Днем вышиванки (фото: instagram.com/tina_karol)

Картина с портретом Тины Кароль (фото: instagram.com/artfour_ua)

Поклонники певицы пришли в восторг от ее нового поста:

  • "Тиночка, ты красавица, Мисс Вселенная! Почему не едешь на конкурс?))"
  • "Просто влюбилась в это платье"
  • "Із всіх зірок, які я сьогодні бачила, цей образ на мій погляд один із кращих!!!"
  • "Красива вишита сукня... Червоне - то любов, а чорне - то журба..."
  • "Елегантна і водночас сексуальна!!!"
  • "В реальности Вы еще красивее"
  • "Какая шикарная!"
  • "З днем вишиванки! Неймовірно гарна робота! Красуня!"
  • "Вау, как красиво!!!! Я про фото, рисунок не так идеален, как реальность"
  • "Богиня моя"
  • "Самая красивая и любимая!"
  • "С Праздником, родная!"
  • "Тіночка, вітаю зі Святом!!"
  • "С праздником, Тина! Ты подходишь к вышиванию с таким трепетом и любовью. Кк и к любому делу. Вы - настоящий пример"

Картина с портретом Тины Кароль (фото: instagram.com/artfour_ua)

Напомним, ранее Ольга Сумская в вышиванке показала украинских звезд в национальных костюмах. Народная артистка поделилась целой серией фото.

Также своим необычным образом поделилась и Катя Осадчая. Телеведущая выбрала красные брюки и голубую свободную блузу. Однако некоторые подписчики Осадчей не оценили ее новый образ и раскритиковали его. 

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