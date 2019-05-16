"Самая красивая украиночка": Тина Кароль оригинально поздравила с Днем вышиванки

Тина Кароль не смогла остаться в стороне масштабного "звездного флешмоба" в честь Дня вышиванки (16 мая). Украинская певица также, как и десятки других ее звездных коллег, присоединилась к яркой идее. При этом традиционным для себя оригинальным образом.

Так, на своей instagram-страничке Тина Кароль опубликовала не просто фото в платье-вышиванке, а свой портрет – точную копию фото – на холсте. Картина – подарок преданных фанатов Кароль. Следует отметить, что у певицы одна из самых крупных фан-групп.

Сама же Кароль позирует в роскошном платье-вышиванке с открытыми плечами. На белоснежном полотне гладью черными и красными нитками вышиты листья и плоды калины. Также талию певицы подчеркивает широкий белый пояс с кистями.

"З Днем вишиванки!" – лаконично подписала свой новый пост Кароль.

Тина Кароль поздравила украинцев с Днем вышиванки (фото: instagram.com/tina_karol)

Картина с портретом Тины Кароль (фото: instagram.com/artfour_ua)

Поклонники певицы пришли в восторг от ее нового поста:

"Тиночка, ты красавица, Мисс Вселенная! Почему не едешь на конкурс?))"

"Просто влюбилась в это платье"

"Із всіх зірок, які я сьогодні бачила, цей образ на мій погляд один із кращих!!!"

"Красива вишита сукня... Червоне - то любов, а чорне - то журба..."

"Елегантна і водночас сексуальна!!!"

"В реальности Вы еще красивее"

"Какая шикарная!"

"З днем вишиванки! Неймовірно гарна робота! Красуня!"

"Вау, как красиво!!!! Я про фото, рисунок не так идеален, как реальность"

"Богиня моя"

"Самая красивая и любимая!"

"С Праздником, родная!"

"Тіночка, вітаю зі Святом!!"

"С праздником, Тина! Ты подходишь к вышиванию с таким трепетом и любовью. Кк и к любому делу. Вы - настоящий пример"

Картина с портретом Тины Кароль (фото: instagram.com/artfour_ua)

Напомним, ранее Ольга Сумская в вышиванке показала украинских звезд в национальных костюмах. Народная артистка поделилась целой серией фото.

Также своим необычным образом поделилась и Катя Осадчая. Телеведущая выбрала красные брюки и голубую свободную блузу. Однако некоторые подписчики Осадчей не оценили ее новый образ и раскритиковали его.