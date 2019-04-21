Сама нежность: Маша Ефросинина очаровала домашним фото без макияжа

Телеведущая поздравила поклонников с Вербным воскресеньем
Маша Ефросинина успевает многое - она не только телеведущая, но еще и блогер, а также мотивационный коуч и часто ездит по Украине с полезными лекциями. Знаменитость регулярно делится с поклонниками снимками в эффектных и стильных образах, однако также публикует и милые семейные фото с мужем и детьми.
На своем новом фото в Instagram Маша выглядит очень нежной и домашней. Знаменитость запечатлена в темно-синем повседневном платье из собственной коллекции, а также с распущенными волосами и без макияжа. Она держит в руке букетик цветов с веточками вербы в нем и мило улыбается в объектив.
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)
"З вербною неділею, друзі! Миру нам всім", - поздравила Ефросинина украинцев.
Подписчики ведущей также поздравляют ее с праздником Вербного воскресенья и отмечают ее прекрасный внешний вид.
Напомним, ранее Маша Ефросинина блеснула роскошной фигурой в total black образе за € 9000.
Также Маша как-то откровенно высказалась о себе и честно сказала, что она – не идеальная девочка. Ефросинина отметила, что делала и делает ошибки, как и все люди, но именно они способны привести к успеху и преподать ценный жизненный урок.