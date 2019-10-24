Сама элегантность: Лилия Ребрик покорила эффектным образом в шикарном платье

Лилия Ребрик не устает поражать и восхищать своих поклонников - ведущая едва ли не каждый день демонстрирует новые стильные образы, а кроме того, может похвастаться впечатляющей растяжкой - так, недавно артистка эффектно повторила знаменитый шпагат Жан-Клода Ван Дамма прямо в студии утреннего шоу! На днях она была ведущей мероприятия "Маю силу" в Киеве и конечно же очаровала своим элегантным и роскошным луком.

Лилия выбрала облегающее черное платье в пол, которое выгодно подчеркнуло изгибы ее точеной фигуры. Наряд украшен крупной оборкой в районе груди, а также прозрачными вставками ниже колена. Дополняют образ нежный макияж, красиво собранные волосы с оставленными у лица прядями и крупные серьги-висюльки.

На своей странице в Instagram артистка поделилась парой фото, на которых запечатлена в зале ресторана, а также со своим соведущим.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Веду сьогодні з @german_greg_tv дуже важливий захід "Маю силу". Я вже в Києві. Дякую всім за підтримку і гарні слова!" - прокомментировала Ребрик.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Пользователям сети очень понравился наряд ведущей и они поспешили поделиться своими восхищенными отзывами.

Гарнюня

Неймовірно чарівна, як завжди

Шикарна дамочка!!!

Как всегда неотразимая!!!!!

Лилечка вы ШИКАааааааРНАЯ, платье просто бомба

Красуня

Супер! Яка ви чарівна!

Яка фігурааа...Ви дуже гарні

правда Вы супер!!!

Захоплююсь Вами і Вашим стилем, гармонія завжди!

Мої компліменти. Чарівно виглядаєте

Все мужчины о Вас мечтают 100%, Лилия!

Платье супер

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, лучезарная Лилия Ребрик устроила яркую и веселую осеннюю фотосессию со старшей дочерью Дианой.

Ранее Лилия Ребрик покорила роскошным образом в народном стиле. Ведущая появилась перед камерами в синем деловом костюме с юбкой-карандашом и кофточкой с баской