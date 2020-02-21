Сама элегантность: Алина Гросу очаровала ярким луком в красных тонах

Украинская певица Алина Гросу недавно неожиданно сменила образ и предстала перед поклонникам с новой прической - звезда обзавелась густой челкой. Тогда изменения во внешности артистки вызвали споры среди фанатов, однако судя по свежим фото в ее аккаунте Instagram, это все же был парик, так как сейчас Алина снова позирует без челки. Девушка устроила себе небольшие мини-каникулы в Германии и поделилась красочным фото из города Баден-Баден.

На атмосферном фото Гросу запечатлена у реки, прислонившись к каменной стене. Для прогулки певица выбрала яркий и элегантный образ - черное платье и ботинки, а также длинное красное пальто и берет ему в тон. Завершает лук маленькая черная сумочка через плечо.

Исполнительница рассказала, что с удовольствием подолгу гуляет по городу, чтобы все хорошо изучить.

"восхищаюсь городом. Пока только 12 км ходьбы..не рекорд:) но хочется все рассмотреть, насладиться, наснимать..насниматься... а у вас какой рекорд ходьбы в день?))) и сколько обычно шагов проходите?))" - поделилась Алина.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

В комментариях фолловеры Гросу восхищаются ее эффектным образом и делятся своими рекордами по количеству пройденных километров.

Рекорд за сутки был 30 км) были времена, эхх..

Красивая. Образ супер. Честно? Не считала)

Алина , что то ты там разгулялась.

Тебе очень идет красный

До 20 км в день

Невероятная

Красная Шапочка)) Точнее красный беретик)

Гарно

Шикарная

Неймовірно

Красавица!)))

Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)

Напомним, что Алина Гросу призналась, как ухаживает за своей внешностью и рассказала о собственных ритуалах красоты.