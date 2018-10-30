Сальма Хайек поразила кардинальной сменой имиджа

Фото: Сальма Хайек (instagram.com/salmahayek)

Голливудская актриса предстала в образе блондинки

Известная голливудская актриса и продюсер Сальма Хайек поразила своих поклонников, кардинально сменив имидж. Фото в новом образе звезда опубликовала в своем Instagram.

На снимках 52-летняя Сальма, которая всегда была темноволосой, предстала длинноволосой блондинкой. Актриса дополнила образ яркой красной помадой и черным платьем с цветочным принтом.

Фото: Сальма Хайек (instagram.com/salmahayek)

Актриса подметила в посте, что такие изменения – это эксперимент ради новой роли.

Скорее всего, это всего лишь парик, но выглядит он весьма правдоподобно.

Фото: Сальма Хайек (instagram.com/salmahayek)

Подписчики Хайек засыпали ее комплиментами в комментариях и сказали, что светлый цвет волос ей очень идет.

Напомним, Сальма Хайек сыграла вторую свадьбу спустя 9 лет брака.

Ранее известная голливудская звезда мексиканского происхождения Сальма Хайек взбудоражила фанатов своими откровенными фотографиями в бикини.

Отметим, что Сальма Хайек обвинила Харви Вайнштейна в домогательствах и угрозах. Она утверждает, что это происходило во время ее сьемок в фильме "Фрида", производством которого занималась студия Вайнштейна Miramax. В этой картине артистка исполнила главную роль.

Видео: РБК-Украина