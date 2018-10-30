Сальма Хайек поразила кардинальной сменой имиджа

Голливудская актриса предстала в образе блондинки
Известная голливудская актриса и продюсер Сальма Хайек поразила своих поклонников, кардинально сменив имидж. Фото в новом образе звезда опубликовала в своем Instagram.
На снимках 52-летняя Сальма, которая всегда была темноволосой, предстала длинноволосой блондинкой. Актриса дополнила образ яркой красной помадой и черным платьем с цветочным принтом.
Фото: Сальма Хайек (instagram.com/salmahayek)
Актриса подметила в посте, что такие изменения – это эксперимент ради новой роли.
Скорее всего, это всего лишь парик, но выглядит он весьма правдоподобно.
Фото: Сальма Хайек (instagram.com/salmahayek)
Подписчики Хайек засыпали ее комплиментами в комментариях и сказали, что светлый цвет волос ей очень идет.
Напомним, Сальма Хайек сыграла вторую свадьбу спустя 9 лет брака.
Ранее известная голливудская звезда мексиканского происхождения Сальма Хайек взбудоражила фанатов своими откровенными фотографиями в бикини.
Отметим, что Сальма Хайек обвинила Харви Вайнштейна в домогательствах и угрозах. Она утверждает, что это происходило во время ее сьемок в фильме "Фрида", производством которого занималась студия Вайнштейна Miramax. В этой картине артистка исполнила главную роль.
Видео: РБК-Украина