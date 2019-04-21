"С каждым годом счастливее": Дорофеева вызвала фурор чувственным фотосетом с Дантесом

Популярная украинская певица и участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева 21 апреля празднует день рождения. Знаменательную дату звезда встретила в Нидерландах, куда приехала вместе с мужем, ведущим Владимиром Дантесом. Он уже успел трогательно поздравить жену с 29-летием, восхитив поклонников романтичным фото, теперь же настал черед Нади поблагодарить своих родных и близких за поздравления и поддержку. На странице в Instagram певица показала чувственную семейную фотосессию, которая умилила ее фанов.

На солнечных снимках из Амстердама счастливая пара позирует прямо на улице, не стесняясь проявлять свои чувства. Вова кружит жену на руках и нежно обнимает, а она лишь жмурится от удовольствия и поближе прижимается к любимому мужчине.

"С каждым годом я себя чувствую счастливее! Это все благодаря людям, которые рядом со мной. Благодаря людям, которые поддерживают и верят в меня. В свой день я хочу просто сказать вам всем спасибо! Спасибо моей семье, моей музыкальной семье, моим друзьям и конечно поклонникам, которые со мной", - оставила эмоциональное послание под душевным фотосетом она, отметив фотографа, который, к слову, также снимал свадьбу звездной пары.

Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Подписчики Нади пришли в восторг от нежностей певицы и ее мужа. Они буквально засыпали супругов комплиментами, не забывая оставлять поздравления для артистки.

Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Какие вы красивые! Будьте всегда такие счастливые", "Фото действительно очень душевные, солнечные и милые. С днем рождения!", "Любов, від якої лише кайфуєш, емоції на фото все розквивають", "Вот это красивенько и нежно. Класс!", "Какие красивые, счастливые", "Очень романтичные супер! С Днем Рождения Вас!" - писали фолловеры множество комментариев.

Ранее Надя Дорофеева показала стрит-стайл образ, в котором гуляла по Амстердаму.

Кстати, Надя Дорофеева засветилась на киевской секретной вечеринке в оригинальном наряде.