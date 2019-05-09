Рыжая бестия: Ирина Билык поразила фанов сменой имиджа

Певица решилась изменить привычный светлый цвет волос
Недавно украинская поп-дива Ирина Билык отпраздновала свой день рождения - 6 апреля певице исполнилось 49 лет. Ее супруг, российский продюсер и фотограф Аслан Ахмадов растрогал сеть, посвятив любимой трогательное стихотворение. Возможно, в честь нового года своей жизни, или же в связи с творческими планами, но артистка решилась на довольно кардинальную смену имиджа.
На своей странице в Instagram она поделилась яркими фото в обновленном образе. Ирина подстригла волосы - теперь у нее ассиметричное каре, а кроме того, перекрасилась из блондинки в ярко-рыжий цвет. На снимках певица позировала в белой рубашке и мужском темно-сером пиджаке.
Фото: Ирина Билык (instagram.com/bilyk_iryna)
Немного позже она опубликовала еще кадры, на которых запечатлена в оранжевой кофте и с ярко-красной помадой на губах.
"Рыжая бестия выходит на охоту", - подписала эффектные фото Билык.
Фото: Ирина Билык (instagram.com/bilyk_iryna)
Поклонники исполнительницы пришли в восторг от ее нового образа и написали, что ей очень идет этот цвет и она просто-таки помолодела.
Ранее Ирина Билык показала милое фото мужа Аслана и сына Табриза, который очень похож на своего папу.
К слову, младший сыночек Ирины Билык растет настоящим красавцем, а его фото неизменно умиляют поклонников певицы.