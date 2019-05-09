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Рыжая бестия: Ирина Билык поразила фанов сменой имиджа


Певица решилась изменить привычный светлый цвет волос

Недавно украинская поп-дива Ирина Билык отпраздновала свой день рождения - 6 апреля певице исполнилось 49 лет. Ее супруг, российский продюсер и фотограф Аслан Ахмадов растрогал сеть, посвятив любимой трогательное стихотворение. Возможно, в честь нового года своей жизни, или же в связи с творческими планами, но артистка решилась на довольно кардинальную смену имиджа.

На своей странице в Instagram она поделилась яркими фото в обновленном образе. Ирина подстригла волосы - теперь у нее ассиметричное каре, а кроме того, перекрасилась из блондинки в ярко-рыжий цвет. На снимках певица позировала в белой рубашке и мужском темно-сером пиджаке.

 

Фото: Ирина Билык (instagram.com/bilyk_iryna)

Немного позже она опубликовала еще кадры, на которых запечатлена в оранжевой кофте и с ярко-красной помадой на губах.

"Рыжая бестия выходит на охоту", - подписала эффектные фото Билык.

Фото: Ирина Билык (instagram.com/bilyk_iryna)

Поклонники исполнительницы пришли в восторг от ее нового образа и написали, что ей очень идет этот цвет и она просто-таки помолодела.

  • "Да, рыжий цвет - это ваш цвет, не меняйте его. Просто супер"
  • "Дуже круто. Ірочка, вам дуже гарно"
  • "Очень красивая, рыжая бестия!!!"
  • "Неймовірно прекрасна..."
  • "Самая шикарная и талантливая!!!"
  • "Ирочка, вам этот образ ну просто к лицу.Очень классная красивая помолодевшая..."
  • "Убила! Наповал...."
  • "Гарненька) навіть краща ніж раніше!"
  • "Ах какая Женщина!!!"
  • "Ну зачем же так сводить с ума, прекрасно как никогда, люблю"
  • "Как Вам Ирина хорошо, с этим цветом волос"
  • "Обворожительная"

Ранее Ирина Билык показала милое фото мужа Аслана и сына Табриза, который очень похож на своего папу.

К слову, младший сыночек Ирины Билык растет настоящим красавцем, а его фото неизменно умиляют поклонников певицы.

 

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