"Рыдаю и улыбаюсь одновременно": счастливый Топалов вызвал ажиотаж видео с сыном

Влад Топалов обожает своего сыночка Михаила или, как называют малыша в семье, Майкла. Его жена Регина Тодоренко проговорилась о том, что певца очень изменило появление на свет мальчика – он стал более сентементальным и в нем возродилось прекрасное качество удивляться всему новому. Будто в подтверждение слов жены, артист опубликовал в Instagram трогательное видео с сыном.

Влад держит на руках смеющегося мальчика и подбрасывает его вверх. Малыш веселится и улыбается беззубой искренней улыбкой.

"Нет слов у меня к этому видео..... рыдаю и улыбаюсь одновременно!" - признался счастливый отец.

Как ни странно, ролик разделил мнение подписчиков Топалова. Часть фолловеров пришли в восторг от общения папы и малыша, а другие сделали Владу замечание, мол, ребенка не стоит подбрасывать вверх – это может быть опасно.

В комментариях также можно найти реакцию Сергея Лазарева – он оставил смайлы-сердечки и мамы Влада Татьяны Анатольевны, которая написала: "Мы тебя так подбрасывали".

Скриншот комментариев

"Вот! Я же помню! А то тут куча умников, рассказывающих, что так нельзя. Они же точно лучше знают, что можно моему сыну", - отреагировал певец.

Как мило

Класс

Какой большой уже! Счастья вашей семье

Ай, сколько любви

Так умеют только папы!

Это и есть счастье

Так нельзя делать

Радости нет предела!

А вы знаете, что нельзя так делать? У ребеночка еще мозг болтается... И потом могут быть проблемы с глазками.... Я не пугаю..., но своим запретила так делать. А любовь, ее конечно видно

Скриншот комментариев

Ранее Регина Тодоренко позабавила фото Влада Топалова из Палермо.