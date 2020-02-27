Рвут мое сердце: Скрипка, Полякова, Хлывнюк высказались об отказе от гастролей в России

Как высказалась Оля Полякова: "Украинцы хотят видеть своих героев"
Конечно, шоу-бизнес это прежде всего – шоу. Но одновременно и бизнес, иначе зачем было бы им заниматься? А значит он должен приносить деньги артистам, продюсерам, музыкантам и актерам. Вот только случается в жизни, когда приходится выбирать, что важнее – собственный карман или гражданская позиция. В программе «Звездный путь», которая выходит на канале «Украина», рассказали об артистах, которые отказались от выступлений в России.
Олег Скрипка
Фото – Instagram Олега Скрипки
До 2014-го большинство концертов группы «Воплі Відоплясова» проходили в России. Об этом Олег Скрипка рассказывает честно.
Но все изменилось со времени аннексии Крыма. С тех пор «ВВ» в России нет. У группы там до сих пор немало поклонников. По мнению рокера, это не случайно: «Для России несколько последних веков Украина всегда была культурным донором. Это происходило до войны, я не знаю, как оно сейчас будет. Украина – культурный донор, давала идеи, давала какой-то материал, и там все оно переваривалось, потреблялось».
Абсолютно того же мнения и российские музыкальные критики. Несколько лет назад слово в слово мнение Олега Скрипки высказал российский эксперт Артур Гаспарян.
«У нас большая часть поступлений вот этой свежей творческой крови была с Украины. Даже сейчас остается Украина. Украинская музыка, украинские артисты – это вот то самое ядерное топливо, которое дает возможность всей атомной электростанции работать», – убежден Артур Гаспарян.
Андрей Хлывнюк
Андрей Хлывнюк (фото: instagram.com/boomboxfamily)
Хедлайнером многих фестивалей до середины двухтысячных была группа «Бумбокс». Их «Вахтьоров» знали наизусть. Их клипы были в ротации российских музыкальных каналов, а в гастрольном графике музыкантов российских городов бывало больше, чем украинских. Так продолжалось до 2013-го года. Майдан и аннексия Крыма перевернули сознание музыкантов. В одном из интервью Андрей Хлывнюк рассказывал, что когда российские поклонники подарили ему серебряный перстень, который внезапно треснул как раз перед аннексией Крыма.
И им удалось максимально приблизиться к своей публике в Крыму. «Бумбокс» сыграл беспрецедентный концерт – просто посреди поля, неподалеку от административной границы с оккупированным Крымом, почти сквозь слезы. Это был их ненасильственный протест, их поддержка Олега Сенцова и других пленных, которые тогда еще оставались в российских тюрьмах.
Это была акция в поддержку политзаключенных. Они не ожидали, что ради того, чтобы услышать наконец «Бумбокс», люди будут ехать с разных уголков оккупированного полуострова. С украинскими флагами, в вышиванках. Ни оружие, ни новые искусственные границы, как оказалось, не могут остановить музыку.
«Океан Эльзы»
Суперзвездами в России были и музыканты «Океана Ельзи». Объяснить сегодня, насколько они были популярны в тех широтах, трудно. Но Вакарчук и до сих пор считается там музыкальным идолом. Впрочем, «Океан Ельзи» для себя эту страницу перевернул. С 2014 года в них больше не было концертов в России.
«Если говорить об «Океан Ельзи», по своему качеству он (Прим. ред. – Станислав Вакарчук) – перфекционист. Не знаю, может это просто так получается, но просто так выйти не может. Кроме того, чтобы быть мега-талантливым человеком, он супер-профессионал, потому что делает музыку такого качества. Это абсолютный мировой уровень», – отметил Артур Гаспарян.
Конечно, музыкальные эксперты признают: концерты в России приносили гораздо большие деньги чем те, которые можно заработать здесь, потому что у нас не хватает концертных площадок
«Совершенно очевидно, что рынок растет, но несмотря на это, к сожалению, площадок больше не становится. Бизнес пока не чувствует себя настолько уверенным, чтобы развивать это направление, строить новые концертные залы, а их не хватает», – объясняет продюсер Михаил Ясинский.
Оля Полякова
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Несмотря на кокошники и суперпопулярность на Востоке – совершенно резко и категорически отказалась от концертов там и Оля Полякова. Певица объяснила – будет выступать там лишь тогда, когда россияне перестанут унижать ее страну и путь, который мы избрали.
При этом Полякова не боялась выступать достаточно близко к границе с оккупированными территориями. И признавалась – эти концерты дали ей яркие впечатления.
Тина Кароль
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Тина Кароль тоже не выступает в России. Зато, зовет своих поклонников на концерты в Украине, в Молдове, в Беларуси, Америке, Германии и Британии. Женщина признается: пока будет так, и в ее гастрольном графике не появится Россия. Хотя в репертуаре певицы есть и русскоязычные и украиноязычные песни, но ее позиция в этом вопросе однозначна – никаких компромиссов.
Ирма Витовская, Римма Зюбина, Наталья Васько
Очень похожая история и в кинематографе. Немало актеров выбирали между Россией и Украиной. Ирма Витовская, Римма Зюбина, Наталья Васько – актрисы, у которых было немало предложений от российского кино раньше – категорически прервали всякое сотрудничество после болезненного момента аннексии.
«С этого момента – Майдан и война – меня научили тому, что хватит быть всеядной...», – говорит Витовская.
«Сейчас только такой жест им можно показать, – демонстрируя средний палец, заявляет Наталья Васько. – Несколько раз в начале войны были предложения, но мой ответ очень жесткий – идите вы далеко и подальше».
Алексей Горбунов
Для кого-то военный конфликт на востоке стал стимулом вернуться домой. Например, так поступил актер Алексей Горбунов. Хотя он и признается, что здесь почти нет работы.
Представить, от чего эти артисты отказались, сколько потеряли – трудно. И, конечно, требовать такого героизма от всех невозможно. Но ведь как приятно жить в эпоху и в стране с людьми, которые так умеют придерживаться собственных принципов.