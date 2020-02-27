Рвут мое сердце: Скрипка, Полякова, Хлывнюк высказались об отказе от гастролей в России

Конечно, шоу-бизнес это прежде всего – шоу. Но одновременно и бизнес, иначе зачем было бы им заниматься? А значит он должен приносить деньги артистам, продюсерам, музыкантам и актерам. Вот только случается в жизни, когда приходится выбирать, что важнее – собственный карман или гражданская позиция. В программе «Звездный путь», которая выходит на канале «Украина», рассказали об артистах, которые отказались от выступлений в России.

Олег Скрипка

Фото – Instagram Олега Скрипки

До 2014-го большинство концертов группы «Воплі Відоплясова» проходили в России. Об этом Олег Скрипка рассказывает честно.

«У нас две трети концертов в России было. То есть это основной наш рынок был. И Украина всегда любила кормить российских артистов, то есть украинский рынок был занят преимущественно российскими артистами. Поэтому украинцам ничего не оставалось, как ехать в Россию и там выступать», – говорит Скрипка.

Но все изменилось со времени аннексии Крыма. С тех пор «ВВ» в России нет. У группы там до сих пор немало поклонников. По мнению рокера, это не случайно: «Для России несколько последних веков Украина всегда была культурным донором. Это происходило до войны, я не знаю, как оно сейчас будет. Украина – культурный донор, давала идеи, давала какой-то материал, и там все оно переваривалось, потреблялось».

Абсолютно того же мнения и российские музыкальные критики. Несколько лет назад слово в слово мнение Олега Скрипки высказал российский эксперт Артур Гаспарян.

«У нас большая часть поступлений вот этой свежей творческой крови была с Украины. Даже сейчас остается Украина. Украинская музыка, украинские артисты – это вот то самое ядерное топливо, которое дает возможность всей атомной электростанции работать», – убежден Артур Гаспарян.

Андрей Хлывнюк

Андрей Хлывнюк (фото: instagram.com/boomboxfamily)

Хедлайнером многих фестивалей до середины двухтысячных была группа «Бумбокс». Их «Вахтьоров» знали наизусть. Их клипы были в ротации российских музыкальных каналов, а в гастрольном графике музыкантов российских городов бывало больше, чем украинских. Так продолжалось до 2013-го года. Майдан и аннексия Крыма перевернули сознание музыкантов. В одном из интервью Андрей Хлывнюк рассказывал, что когда российские поклонники подарили ему серебряный перстень, который внезапно треснул как раз перед аннексией Крыма.

И им удалось максимально приблизиться к своей публике в Крыму. «Бумбокс» сыграл беспрецедентный концерт – просто посреди поля, неподалеку от административной границы с оккупированным Крымом, почти сквозь слезы. Это был их ненасильственный протест, их поддержка Олега Сенцова и других пленных, которые тогда еще оставались в российских тюрьмах.

«Мы даже не ожидали, что там вообще будут люди. Мы никого не приглашали, боясь того, что там минное поле уже очень близко и с так называемой границы солдаты, у них там оружие. Но так случилось, что информация попала в СМИ, и люди приехали», – рассказывает Андрей Хлывнюк.

Это была акция в поддержку политзаключенных. Они не ожидали, что ради того, чтобы услышать наконец «Бумбокс», люди будут ехать с разных уголков оккупированного полуострова. С украинскими флагами, в вышиванках. Ни оружие, ни новые искусственные границы, как оказалось, не могут остановить музыку.

«Это был самый значимый концерт в моей карьере на сегодняшний день. И это вообще не о карьере, а просто. Ну такое было впечатление, что это – оно, такое евангелистское выражение – this is it», – вспоминает фронтмен группы.

«Океан Эльзы»

Суперзвездами в России были и музыканты «Океана Ельзи». Объяснить сегодня, насколько они были популярны в тех широтах, трудно. Но Вакарчук и до сих пор считается там музыкальным идолом. Впрочем, «Океан Ельзи» для себя эту страницу перевернул. С 2014 года в них больше не было концертов в России.

«Если говорить об «Океан Ельзи», по своему качеству он (Прим. ред. – Станислав Вакарчук) – перфекционист. Не знаю, может это просто так получается, но просто так выйти не может. Кроме того, чтобы быть мега-талантливым человеком, он супер-профессионал, потому что делает музыку такого качества. Это абсолютный мировой уровень», – отметил Артур Гаспарян.

Конечно, музыкальные эксперты признают: концерты в России приносили гораздо большие деньги чем те, которые можно заработать здесь, потому что у нас не хватает концертных площадок

«Совершенно очевидно, что рынок растет, но несмотря на это, к сожалению, площадок больше не становится. Бизнес пока не чувствует себя настолько уверенным, чтобы развивать это направление, строить новые концертные залы, а их не хватает», – объясняет продюсер Михаил Ясинский.

Оля Полякова

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Несмотря на кокошники и суперпопулярность на Востоке – совершенно резко и категорически отказалась от концертов там и Оля Полякова. Певица объяснила – будет выступать там лишь тогда, когда россияне перестанут унижать ее страну и путь, который мы избрали.

При этом Полякова не боялась выступать достаточно близко к границе с оккупированными территориями. И признавалась – эти концерты дали ей яркие впечатления.

«Вы знаете, сколько приехало из Донецка людей – ползала было оттуда, люди специально ехали. Они потратили 10 часов на добирание. В интернете есть ролики, где они говорят: «Мы из Донецка, мы приехали на любимую певицу». Это так приятно. И это наша земля, это наша страна. Они хотят видеть своих героев», – рассказывает Оля Полякова.

Тина Кароль

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Тина Кароль тоже не выступает в России. Зато, зовет своих поклонников на концерты в Украине, в Молдове, в Беларуси, Америке, Германии и Британии. Женщина признается: пока будет так, и в ее гастрольном графике не появится Россия. Хотя в репертуаре певицы есть и русскоязычные и украиноязычные песни, но ее позиция в этом вопросе однозначна – никаких компромиссов.

Ирма Витовская, Римма Зюбина, Наталья Васько

Очень похожая история и в кинематографе. Немало актеров выбирали между Россией и Украиной. Ирма Витовская, Римма Зюбина, Наталья Васько – актрисы, у которых было немало предложений от российского кино раньше – категорически прервали всякое сотрудничество после болезненного момента аннексии.

«С этого момента – Майдан и война – меня научили тому, что хватит быть всеядной...», – говорит Витовская.

«Сейчас только такой жест им можно показать, – демонстрируя средний палец, заявляет Наталья Васько. – Несколько раз в начале войны были предложения, но мой ответ очень жесткий – идите вы далеко и подальше».

Алексей Горбунов

Для кого-то военный конфликт на востоке стал стимулом вернуться домой. Например, так поступил актер Алексей Горбунов. Хотя он и признается, что здесь почти нет работы.

«Жизнь – это всегда разочарование, достижения, потери. В чем разочаровался, в чем-то нет. Одно мне понятно, я взрослый дядя. Когда мою родину начинают вот так хавать и разрывать, я должен быть здесь, потому что это мне сердце мое рвут», – откровенно отметил актер.

Представить, от чего эти артисты отказались, сколько потеряли – трудно. И, конечно, требовать такого героизма от всех невозможно. Но ведь как приятно жить в эпоху и в стране с людьми, которые так умеют придерживаться собственных принципов.