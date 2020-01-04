Руслана, Darwin, Игорь Кондратюк и другие звезды рассказали, как встретили Новый год 2020

Селебрити тоже люди, поэтому также, как и все, с нетерпением ждут новогодних праздников. В свободную минутку, они отдыхают и заряжаются силами для творческих свершений в новом году. 2020 украинские звезды встретили по-разному: кто-то работал, кто-то путешествовал, а кто-то сумел совместить и то и другое.

Певец и шоумен Дима Коляденко, по своей доброй традиции встречал Новый год на сцене. Коляденко считает, что это хорошая примета для артиста и в новом году он будет постоянно занят на концертах и гастролях! А вот январские каникулы, звезда проведет в теплых краях:

«Я целых 10 дней буду наслаждаться отдыхом! Буду валяться у бассейна, попивать джин-тоник и думать о своем творчестве. Я очень люблю Египет зимой, когда в Киеве минусовая температура, а там +30, все включено, новые отели, где никто тебя не знает и вкусная еда. Это шикарный отдых!»

Певец и композитор Vlad Darwin весь декабрь был загружен работой. Накануне Нового года певец вернулся из ОАЕ, где прошли съемки нового клипа, на песню из совместного с Alyosha альбома “Золота середина”. Видео будет презентовано уже в январе 2020.

А вот первые дни января певец встретил со своей женой в одном из загородных комплексов Украины. Darwin и Кристина занимались fly-yoga и скандинавской ходьбой, делали утренние пробежки, и делились своим отдыхом в соцсетях. Артист хорошо отдохнул и набрался сил на покорение новых творческих вершин. Одной из которых станет совместный концерт Alyosha & Vlad Darwin “Золота середина”, который состоится уже 16 февраля!

Певица София Егорова, которая недавно презентовала песню «Цей сніг», Рождество встретила в Праге. Артистка посетила много исторических мест, ходила на выставки, попробовала местные вкусности, просто гуляла по праздничному городу десятки километров. А вот сам Новый Год София отпраздновала с семьей на курорте Буковель. Певица каталась на лыжах, сноуборде и наслаждалась прекрасными зимними пейзажами. К слову, символично, что для встречи Нового года, Егорова выбрала именно горы:

«Мои планы и цели - быть счастливой и здоровой, чтобы родные и близкие улыбались, а вершины покорялись. Поэтому, всей семьей идём покорять горные трассы. Потому что как Новый Год встретишь - так его и проведёшь!»

Серебряный финалист проекта Танцы со звездами 2019 Александр Прохоров считает работу в Новогоднюю ночь хорошей приметой. По его словам, это значит, что следующий, 2020 год будет очень крутым, позитивным в работе.

«2019 год был ярким, насыщенным, поэтому я запланировал на январь 2020 прежде всего - отдохнуть. В течение года было много историй, рабочих моментов, жизненных, разные люди, новые друзья, новые впечатления. На отдых не было времени совсем. Новый год я встретил на сцене. А сейчас период, когда хочется уделить внимание себе. 2020, надеюсь, будет удачным, успешным, и подарит новые возможности»

А вот Рождество танцор проведет со своей семьей, ведь для Прохорова Рождество важнее, чем Новый год.

Певица и Амбассадор возобновляемой энергии в мире, Руслана, Новый год встретила на главной новогодней сцене страны на Софийской площади. Артистка выступила вместе с танц-театром «Життя» и зарядила энергией более 100 тысяч зрителей, которые пришли на праздник. Руслана исполнила свои хиты и рождественские песни.

“Для меня 2019 выдался насыщенным. Но хочу, чтобы 2020 был еще более насыщенный активностями для промотирования идеи, которую я выбрала как основную идею будущего - я хочу сделать чистую энергию популярной. Во время своего выступления на Софийской площади, кроме традиционного драйва, я дала людям еще и важный месседж в виде кадров премьеры моего нового музыкального видео, которое я презентую скоро. Этот клип - самый необычный среди всех, которые мы делали. Мы сняли его на ветряке. Это видео показывает возможное будущее на чистой энергии”

Хореограф-постановщик и художественный руководитель театра танца «Форсайт» Александр Лещенко, после ошеломительного успеха новогоднего шоу «Таємниці новорічних іграшок», решил взять себе пару дней отдыха и впервые за много лет отпраздновал Новый год дома, с супругой Линой Верес.

«Первый выходной за 2 месяца был 31 декабря и я отсыпался. Для кого-то это нормальная ежегодная история, а для меня это необычно, но мы настолько сильно устали от работы и прочего, что просто хотелось спокойствия».

Планы и цели на 2020 год у хореографа связаны с творчеством, искусством. Лещенко хочет дальше развиваться в профессиональном плане, создавать масштабные шоу, мюзиклы и спектакли не только для мира, но и для Украины. И, возможно, попробовать себя в музыкальной сфере: писать музыку и слова, и научится играть на фортепиано.

Автор и исполнитель Аня Нилова Новый год отпраздновала дома, с близкими друзьями. Кстати, в декабре 2019 года Аня презентовала новый клип «С тобой», а в 2020 году планирует записать много новых песен, презентовать новые видео работы и гастролировать.

За пару дней до Нового года, Игорь Кондратюк, со своей подопечной Элиной Иващенко, выиграл юбилейный Х-Фактор 10. Он, как наставник, уже в третий раз приводит своего артиста к победе. Кондратюк встретил Новый год со своей семьей в Веллингтоне (Новая Зеландия) и это было очень символично! Так как Новая Зеландия - это первая страна на планете Земля, где наступает Новый год! Шоумен новогодние каникулы проведет на экскурсиях по стране. Игорь путешествует и наслаждается красотами, чем поделится в своих социальных сетях.