Русалка Ле: Никитюк в микробикини занялась снорклингом в Египте

Леся Никитюк решила махнуть из холодной киевской осени в теплые края – телеведущая отправилась в жаркий Египет, где продолжила празднование своего дня рождения (19 октября звезде исполнилось 32 года). "Леди Ле" наслаждается пляжными развлечениями, пробует гастрономические изыски, загорает, а также активно проводит досуг. На видео в Instagram Леся показала, как она мастерски рассекает под водой и осваивает снорклинг.

Звезда выбрала для покорения морских глубин микробикини с расшитым пайетками лифом и трусиками. В движении купальник сверкал и переливался, словно чешуя. Леся в маске и ластах свободно и непринужденно плыла под водой под песню MONATIK'а – "Сильно". Ее движения напоминают плавный завораживающий танец. В конце ролика "Леди Ле" вынырнула из воды..

"Русалка Ле", - коротко подписала она эффектный ролик.

В комментариях поклонники забросали покорительницу морских пучин комплиментами. Они оценили не только стройные формы Леси, но и ее навыки профессионального пловца.

Дуже-дуже гарно!

Клевая такая

Богиня! И не только ламината!

Сразу видно профессионала

Леся, у вас фигура просто супер

Какая прелесть

Ихтиандр в купальнике

И правда сильно красивая!

Я же говорю, русалка. Прям синхронное плавание

Красавица неземная! Мужчины, смотрите, ненасмотритесь!

Скриншот комментариев

Напомним, что Леся Никитюк сняла забавный ролик за завтраком и показала, что же предпочитает на самом деле.