Рубилово будет серьезное: Надя Дорофеева посоветовала “экстремальное” занятие на карантине

Надя Дорофеева продолжает находится на домашней самоизоляции в связи с карантином. Как и другие ее звездные коллеги, экс-солистка группы “Время и Стекло” пытается чем-то себя развлечь на карантине. А заодно развлекает фолловеров. И если, к примеру, Настя Каменских проводит тренировки онлайн, то Дорофеевой ближе бьюти-тема. К примеру, как-то Надя проводила мастер-класс по макияжу, к которому также присоединилась Вера Брежнева! Еще одна Надина страсть — одежда! Именно этой теме певица посвятила свой новый пост-призыв.

Так, на своей instagram-страничке Дорофеева опубликовала новый динамичный ролик, на котором быстро сменяются образы. При этом Надя подобрала образы на каждый день недели! К примеру, выходные красотка планирует проводить в нежном трикотажном мини-платье с романтичными рюшами. Серое платье Надя сочетает с высокими гольфами. Еще один образ выходного дня — удобный спортивный костюм в сочетании с топом.

Под новым видео Дорофеева призвала поклонников устроить себе “гардеробный день”. Перебрать всю одежду, отказаться от лишнего, а также подготовить образы на лето! Зато после выхода из карантина вы будете готовы к новым стильным свершениям.

“А у вас есть скелеты в шкафу?) Призываю всех провести инвентаризацию Во-первых, это красиво... будет) Во-вторых, спрячьте всё зимнее! ! УЖЕ ПОРА. В-третьих, вы будете в полной готовности к выходу из карантина. Уверяю, даже старым вещам можно дать «новую» жизнь, приведя их в порядок и миксуя с чем-то новеньким. Ну и бонус - разумное потребление”, — мотивирует Надя.

Также Дорофеева советует подключить к тому процессу близких. Например, своего мужа, с которым можно будет поспорить, какую вещь оставлять, а какую — нет!

“А в-четвёртых, это отличный способ повеселиться всей семьей, устроив примерку с голосованием семейства ЗА или ПРОТИВ. Рубилово будет серьёзное. Таким образом вы почистите свой гардероб, обновитесь и вдохновитесь, уверяю. Как сделала это я - я показала в новом выпуске DODO VLOG”, — подытожила исполнительница.

Фолловеры Нади поспешили засыпать ее комментариями. Некоторые оставляют замечания с юмором.

“Мой лук на этот месяц — пижама”

“Если бы не твой влог, в моём шкафу до сих пор бы творился бардак”

“А у меня в шкафу толстовка и джинсы”

“Ахахах, после того как посмотрела влог сразу решилась навести порядок в гардеробе!”

“Последний наряд клевый”

“Ахахахха, я эти вчера занималась! Господи, спаси и сохрани, оказалось у меня еще было много вещей, которые я просто не носила. Мама была в шоке”

“Вав, фантастична обожнюю тебе!”

“Пересмотрела влог и сразу захотела перебрать свой шкаф! Спасибо тебе за такое вдохновения, и за невероятно прекрасный влог, люблю тебя”

Скриншот комментариев: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, ранее Потап в платье с пикантным разрезом вызвал ажиотаж в сети заводным танцем.