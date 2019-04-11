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"Розовый нос, спутанные волосы": Наталья Могилевская показала себя без макияжа


Певица также поделилась стихотворением собственного сочинения

Украинская певица Наталья Могилевская плодотворно поработала - она проехалась по городам Украины с масштабным сольным туром с концертной программой "Весна". Похоже, артистка решила отдохнуть и уехала куда-то за границу, однако выдержала интригу и предложила поклонникам самим отгадать, где же она.

На своей странице в Instagram Наталья опубликовала честный фотопортрет, на котором она запечатлена совершенно без макияжа и с растрепанными волосами. Знаменитость сопроводила публикацию стихотворением собственного сочинения.

"Слышу колокол. В поле весна.
Ты открыла веселые окна.
День смеялся и гас. Ты следила одна
Облаков розоватых волокна.

Смех прошел по лицу, но замолк и исчез.
Что же мимо прошло и смутило?
Ухожу в розовеющий лес
Ты забудешь меня, как простила.
...
Розовый нос, спутанные волосы - где я?" - написала Могилевская.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Подписчики тут же принялись строить предположения, куда же отправилась певица, а также восхищаться ее естественной красотой и нежным снимком.

  • "Вот какая-то очень таинственно-нежная, и особо-красивая)) Вы невероятная на этой фотографии, наверное у Вас сейчас особое состояние души"
  • "Наталия, я в восторге от Вас даже потому, что в отличии от некоторых звезд шоу-бизнеса вы сохранили свою естественность. Вы одна из немногих. Вы настоящая. Вот такая какая есть"
  • "Какое фото! Настоящее. И Вы здесь настоящая женщина"
  • "Наташа, Вы прекрасны, Ваш голос проникает в душу, так как наполнен любовью, Ваши танцы завораживают и очаровывают зрителя! Гармония Души и тела!!!! Талант от Бога!"
  • "Какие прекрасные стихи, Наталия! Только Ваша глубина души способна понять это!"
  • "Очень живая и настоящая!"
  • "Вы внутри себя, в согласии, в моменте сдесь и сейчас. Такая Светлая и Умиротворённая. Счастья Вам"
  • "Дуже природньо красива, витончена і ніжна"
  • "Ти справжня, пишаюся!!!"
  • "Я знаю я знаю это скорей всего Индия ну конечно ВЕСНА ЖЕ вот Наталья и решила поехать расслабиться..."
  • "Класное фото просто огонь"
  • "Наташенька, ты прекрасна!!!"
  • "Такая естественная и нереальная)"

Напомним, ранее Наталья Могилевская устроила "модную фотосессию" на контрольной ленте в аэропорту.

Мы также писали, что Наталья Могилевская поразила "боевым" трюком на сцене.

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