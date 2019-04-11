"Розовый нос, спутанные волосы": Наталья Могилевская показала себя без макияжа

Украинская певица Наталья Могилевская плодотворно поработала - она проехалась по городам Украины с масштабным сольным туром с концертной программой "Весна". Похоже, артистка решила отдохнуть и уехала куда-то за границу, однако выдержала интригу и предложила поклонникам самим отгадать, где же она.

На своей странице в Instagram Наталья опубликовала честный фотопортрет, на котором она запечатлена совершенно без макияжа и с растрепанными волосами. Знаменитость сопроводила публикацию стихотворением собственного сочинения.

"Слышу колокол. В поле весна.

Ты открыла веселые окна.

День смеялся и гас. Ты следила одна

Облаков розоватых волокна.



Смех прошел по лицу, но замолк и исчез.

Что же мимо прошло и смутило?

Ухожу в розовеющий лес

Ты забудешь меня, как простила.

...

Розовый нос, спутанные волосы - где я?" - написала Могилевская.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Подписчики тут же принялись строить предположения, куда же отправилась певица, а также восхищаться ее естественной красотой и нежным снимком.

"Вот какая-то очень таинственно-нежная, и особо-красивая)) Вы невероятная на этой фотографии, наверное у Вас сейчас особое состояние души"

"Наталия, я в восторге от Вас даже потому, что в отличии от некоторых звезд шоу-бизнеса вы сохранили свою естественность. Вы одна из немногих. Вы настоящая. Вот такая какая есть"

"Какое фото! Настоящее. И Вы здесь настоящая женщина"

"Наташа, Вы прекрасны, Ваш голос проникает в душу, так как наполнен любовью, Ваши танцы завораживают и очаровывают зрителя! Гармония Души и тела!!!! Талант от Бога!"

"Какие прекрасные стихи, Наталия! Только Ваша глубина души способна понять это!"

"Очень живая и настоящая!"

"Вы внутри себя, в согласии, в моменте сдесь и сейчас. Такая Светлая и Умиротворённая. Счастья Вам"

"Дуже природньо красива, витончена і ніжна"

"Ти справжня, пишаюся!!!"

"Я знаю я знаю это скорей всего Индия ну конечно ВЕСНА ЖЕ вот Наталья и решила поехать расслабиться..."

"Класное фото просто огонь"

"Наташенька, ты прекрасна!!!"

"Такая естественная и нереальная)"

Напомним, ранее Наталья Могилевская устроила "модную фотосессию" на контрольной ленте в аэропорту.

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