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Розововолосая эльфийка: дочь Поляковой поразила ярким образом на Хеллоуин

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Девочка отпраздновала День всех святых вместе с одноклассниками

14-летняя дочь певицы Оли Поляковой Маша - очень активная девочка, ведь она успевает учиться в школе, а кроме того, активно развивает свой блог в Instagram, учится модельному мастерству и берет уроки вокала. Сейчас она вместе со звездной мамой находится на Сицилии, где артистка берет уроки кулинарного мастерства, ну и отдыхает заодно. Но перед тем, как улететь на теплый итальянский остров, Маша успела отпраздновать со своим классом День всех святых - Хеллоуин, который отмечается с 31 октября на 1 ноября.

На своей странице в Instagram Полякова-младшая показала, какой образ выбрала для школьной вечеринки. На фото она запечатлена с двумя одноклассницами, при этом девушка перевоплотилась в милую эльфийку с розовыми волосами и очаровательными острыми ушками.

Завершают яркий лук белая кружевная кофточка, макияж в тон волос и забавные очки в круглой оправе. Маша сложила губы в поцелуе и с удовольствием позирует на камеру.

Фото: Маша Полякова с одноклассницами (instagram.com/mashapolyakova)

"Вот так вот я с классом отпраздновала Хеллоуин, а вы празднуете или уже отпраздновали?" - поделилась юная блогерша.

Пользователям сети очень понравился Машин образ и они в очереднй раз отметили, что она просто копия своей мамы.

  • Маша очень классно
  • Боже, Машуська, яка ти гарнюня
  • Не праздную
  • КРУТООЙ КОСПЛЕЙ НА ХЭЛЛОУИН!!!!!! БОМБА!
  • вы всегда шикарная
  • Вылитая Оля Полякова
  • Маша гарненька

Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, дочь Оли Поляковой Маша похвасталась нарядными обновками и попросила фолловеров помочь ей определиться с выбором наряда.

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