Розововолосая эльфийка: дочь Поляковой поразила ярким образом на Хеллоуин

14-летняя дочь певицы Оли Поляковой Маша - очень активная девочка, ведь она успевает учиться в школе, а кроме того, активно развивает свой блог в Instagram, учится модельному мастерству и берет уроки вокала. Сейчас она вместе со звездной мамой находится на Сицилии, где артистка берет уроки кулинарного мастерства, ну и отдыхает заодно. Но перед тем, как улететь на теплый итальянский остров, Маша успела отпраздновать со своим классом День всех святых - Хеллоуин, который отмечается с 31 октября на 1 ноября.

На своей странице в Instagram Полякова-младшая показала, какой образ выбрала для школьной вечеринки. На фото она запечатлена с двумя одноклассницами, при этом девушка перевоплотилась в милую эльфийку с розовыми волосами и очаровательными острыми ушками.

Завершают яркий лук белая кружевная кофточка, макияж в тон волос и забавные очки в круглой оправе. Маша сложила губы в поцелуе и с удовольствием позирует на камеру.

Фото: Маша Полякова с одноклассницами (instagram.com/mashapolyakova)

"Вот так вот я с классом отпраздновала Хеллоуин, а вы празднуете или уже отпраздновали?" - поделилась юная блогерша.

Пользователям сети очень понравился Машин образ и они в очереднй раз отметили, что она просто копия своей мамы.

Маша очень классно

Боже, Машуська, яка ти гарнюня

Не праздную

КРУТООЙ КОСПЛЕЙ НА ХЭЛЛОУИН!!!!!! БОМБА!

вы всегда шикарная

Вылитая Оля Полякова

Маша гарненька

Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, дочь Оли Поляковой Маша похвасталась нарядными обновками и попросила фолловеров помочь ей определиться с выбором наряда.