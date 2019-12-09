Розовое настроение: Алина Гросу сверкнула стройными ножками в соблазнительном наряде

Певица Алина Гросу любит яркие и необычные наряды - то она вышла в свет в костюме монашки, а недавно посетила светское мероприятие вместе со своим мужем, при этом нарядилась в свадебное платье со шлейфом. А на прошедших выходных у девушки было "розовое настроение", что она и продемонстрировала в выборе образа.

На своей странице в Instagram Алина поделилась серией снимков, на которых примерила соблазнительный и яркий лук. Артистка позировала на желтом фоне в пышной черной кружевной мини-юбке и атласной розовой блузке, оголяющей одно плечо и руку.

Завершают эффектный аутфит черные ботфорты. Волосы Гросу собрала в высокий хвост, а на лицо нанесла нежный макияж.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"Розовое настроение в холодный воскресный вечер. а у вас какое?)" - прокомментировала кадры исполнительница.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Поклонники тут же сравнили Алину с куклой Барби и засыпали комплиментами.

Красотка

барби?

Нереальная нежность

Алина ти как всегда выглядишь суперово

Цветное

Як барбі

Дюймовочка

Ну яка ж ти гарна. дууууже красива

Невозможно выбирать, @alina_grosu Вы прекрасны, оставайтесь такой же

Шикарно

Какая ты красивая. Шикарный образ. Лучшая. Красное настроение. 2 и 3 вообще бомба

Очаровательная

На этом фото ты выглядишь естественной, твоя истинная душа...

Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)

Напомним, что Алина Гросу поразила неожиданным образом в стиле девяностых. Она позировала в соблазнительном комбинезоне и шубке с леопардовым принтом.