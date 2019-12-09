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Розовое настроение: Алина Гросу сверкнула стройными ножками в соблазнительном наряде

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.12.2019 - 13:44
Розовое настроение: Алина Гросу сверкнула стройными ножками в соблазнительном наряде
Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Певица примерила эффектный образ с ботфортами

Певица Алина Гросу любит яркие и необычные наряды - то она вышла в свет в костюме монашки, а недавно посетила светское мероприятие вместе со своим мужем, при этом нарядилась в свадебное платье со шлейфом. А на прошедших выходных у девушки было "розовое настроение", что она и продемонстрировала в выборе образа.

На своей странице в Instagram Алина поделилась серией снимков, на которых примерила соблазнительный и яркий лук. Артистка позировала на желтом фоне в пышной черной кружевной мини-юбке и атласной розовой блузке, оголяющей одно плечо и руку.

Завершают эффектный аутфит черные ботфорты. Волосы Гросу собрала в высокий хвост, а на лицо нанесла нежный макияж.

Розовое настроение: Алина Гросу сверкнула стройными ножками в соблазнительном наряде

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"Розовое настроение в холодный воскресный вечер. а у вас какое?)" - прокомментировала кадры исполнительница.

Розовое настроение: Алина Гросу сверкнула стройными ножками в соблазнительном нарядеРозовое настроение: Алина Гросу сверкнула стройными ножками в соблазнительном наряде

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Поклонники тут же сравнили Алину с куклой Барби и засыпали комплиментами.

  • Красотка
  • барби?
  • Нереальная нежность
  • Алина ти как всегда выглядишь суперово
  • Цветное
  • Як барбі
  • Дюймовочка
  • Ну яка ж ти гарна. дууууже красива
  • Невозможно выбирать, @alina_grosu Вы прекрасны, оставайтесь такой же
  • Шикарно
  • Какая ты красивая. Шикарный образ. Лучшая. Красное настроение. 2 и 3 вообще бомба
  • Очаровательная
  • На этом фото ты выглядишь естественной, твоя истинная душа...

Розовое настроение: Алина Гросу сверкнула стройными ножками в соблазнительном наряде

Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)

Напомним, что Алина Гросу поразила неожиданным образом в стиле девяностых. Она позировала в соблазнительном комбинезоне и шубке с леопардовым принтом.

Хотелось быть сказочной: Алина Гросу вышла на красную дорожку в свадебном платье Стильная монашка: Алина Гросу в необычном образе вышла в свет с мужем
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