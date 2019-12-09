Розовое настроение: Алина Гросу сверкнула стройными ножками в соблазнительном наряде

Певица примерила эффектный образ с ботфортами
Певица Алина Гросу любит яркие и необычные наряды - то она вышла в свет в костюме монашки, а недавно посетила светское мероприятие вместе со своим мужем, при этом нарядилась в свадебное платье со шлейфом. А на прошедших выходных у девушки было "розовое настроение", что она и продемонстрировала в выборе образа.
На своей странице в Instagram Алина поделилась серией снимков, на которых примерила соблазнительный и яркий лук. Артистка позировала на желтом фоне в пышной черной кружевной мини-юбке и атласной розовой блузке, оголяющей одно плечо и руку.
Завершают эффектный аутфит черные ботфорты. Волосы Гросу собрала в высокий хвост, а на лицо нанесла нежный макияж.
Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)
"Розовое настроение в холодный воскресный вечер. а у вас какое?)" - прокомментировала кадры исполнительница.
Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Поклонники тут же сравнили Алину с куклой Барби и засыпали комплиментами.
Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)
Напомним, что Алина Гросу поразила неожиданным образом в стиле девяностых. Она позировала в соблазнительном комбинезоне и шубке с леопардовым принтом.