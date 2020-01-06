Рождество на пляже: Катя Осадчая в купальнике похвасталась райским отдыхом

Осадчая подчеркнула, что она "в раю"
Похоже, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов встретят Рождество 2020 в Турции. Хотя Новый год семья встретила дома у камина. К слову, тогда впервые за долгое время Осадчая показала сразу двух своих сыновей с разницей в возрасте 14 лет - Илья от предыдущего брака и Ваня от Горбунова… В теплую страну звездная пара телеведущих прилетела буквально на днях. И уже поспешила похвастаться первым “фото- и видео-уловом”.
Как обычно, наиболее активна в сети именно Осадчая. Несменная ведущая программы “Светская жизнь” успела опубликовать серию видео с лазурного берега. Екатерина сняла пляж с чистым желтым песком, голубое море. Вдали видны зеленые холмы. Соответствующее видео было также опубликовано на youtube-канале “Glam Wish”.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов похвастались началом райского отдыха в Турции
Также телеведущая опубликовала фото, на котором обнимает Горбунова. При этом на Осадчей - вообще ни капли макияжа! В который раз нужно подчеркнуть, что 36-летняя ведущая “Светской жизни” выглядит очень молодо и свежо! И отдых ей пойдет только на пользу.
Осадчая и Горбунов в Турции (фото: instagram.com/kosadcha)
Кстати, пока что Осадчая и Горбунов не уточняют, в какой же именно город прилетели. Ведущая лишь опубликовала фото, сделанное еще на борту самолета.
Интересно, что именно из здания аэропорта также сделал большинство своих первых фото Горбунов.
“Коли завжди хтось на голові”, - пописал он один из забавных снимков, на котором позирует “с крыльями”.
Фото: instagram.com/gorbunovyuriy
Напомним, ранее счастливые Осадчая и Горбунов устроили романтику в новогоднюю ночь.