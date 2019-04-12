Роузи Хантингтон-Уайтли поделилась редкими фото с сыном от Джейсона Стэтхэма

Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

Стильная мамочка - супермодель показала подросшего сына

Сыну британской супермодели Роузи Хантингтон-Уайтли и голливудского актера Джейсона Стэтхэма в этом году исполнится 2 года. Но о нем практически ничего не известно. Знаменитая пара тщательно оберегает малыша от посторонних глаз, никогда не рассказывает подробностей воспитания или других интересных поклонникам нюансов.

Долгое время фолловеры 31-летней Роузи даже не могли дождаться, когда же она покажет наследника Стэтхэма. Но девушка если и выставляет фото Джека Оскара, то крайне редко, и так, чтобы его лицо было не видно. Вся ее страница занята различными робочими кадрами, стильними подборками и съемками ее нового проекта Rose Inc.

В отличие, к примеру, от своей близкой подруги и коллеги – американской супермодели Кэндис Свейнпол, которая выставляет каждый шаг своих детей: 2-летнего Анаки и Ариэля, которому в июне только исполнится годик. Те уже стали настоящими Instagram-звездами!

Роузи Хантингтон-Уайтли с сыном (фото: instagram.com/rosiehw)

Но на днях Роузи решила все-таки дать фолловерам немного информации об этой важной части своей жизни. Она показала несколько кадров и видео на прогулке с малышом в парке.

Супермодель катается с сыном на паровозе, фотографируется на фоне роскошных инсталляций и необычных построек. Впрочем, она вновь не стала показывать личико сына. Как и рассказывать, где и с кем они находятся. Но то, что выглядела парочка весьма стильно, скрыть ей не удалось.

Роузи Хантингтон-Уайтли с сыном (фото: instagram.com/rosiehw)

Роузи выбрала для прогулки брюки своего любимого фасона – широкие, со стрелками. И надела к ним длинную бежевую кофту на пуговицах и с карманами. Дополнили образ белые кеды, молочного оттенка сумка-рюкзак, крупные солнцезащитные очки и мелкие серьги. А Джека нарядила в белый свитшот, черные брюки, темно-синие слипоны, носки с принтом и синюю бейсболку. Вполне возможно, что скоро фото появятся и в профиле модели – она часто так делает. Так что сможем рассмотреть стильную маму и ее сына лучше!

Напомним, ранее Роузи Хантингтон-Уайтли показала, как сделать трендовый макияж с эффектом металлик за 3 минуты.