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В роскошном платье и с молодым бойфрендом: Анна Седокова отпраздновала день рождения

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.12.2019 - 17:32
В роскошном платье и с молодым бойфрендом: Анна Седокова отпраздновала день рождения
Фото: Анна Седокова и Янис Тимма (instagram.com/annasedokova)

Певица устроила пышную вечеринку в честь своего 37-летия

Бывшая участница группы "ВИА Гра", певица и мама троих детей Анна Седокова сейчас счастлива в новых отношениях - у артистки страстный роман с 27-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который играет за российские "Химки". Влюбленные стали все чаще вместе выходить в свет и признаваться друг другу в чувствах в сети. На днях исполнительница отпраздновала день рождения - 16 декабря ей исполнилось 37 лет.

В честь праздника Анна устроила пышную вечеринку, куда пригласила множество звездных гостей. Конечно же, был на торжестве и ее любимый. На своей странице в Instagram звезда поделилась яркими фото с мероприятия, на которых позирует с бойфрендом и пришедшими ее поздравить друзьями.

Именинница блистала в этот вечер в прямом смысле слова - она выбрала сверкающее полупрозрачное платье в пол красного оттенка с пышной юбкой и глубоким декольте. Янис же отдал предпочтение классическим черным брюкам и рубашке.

В роскошном платье и с молодым бойфрендом: Анна Седокова отпраздновала день рождения

Фото: Анна Седокова и Янис Тимма (instagram.com/annasedokova)

Поздравить Седокову с днем рождения прибыли десятки ее друзей, среди которых - актрисы Наталья Рудова и Анна Хилькевич, YouTube-блогер Ида Галич, телеведущая Мария Кравцова, музыкант Митя Фомин, певица Анна Семенович, модель Ксения Безуглова и многие другие.

Фото: Анна Седокова отпраздновала день рождения (instagram.com/annasedokova)

"С Днём Рождения. Мне до сих пор кажется, что это сказка! Но, это реальность.
Обожаю вас, мои друзья! Спасибо, что были с нами!!! Теперь, я могу рассказать, как организовать крутую вечеринку! Итак, первое, - найди надежных партнеров, которые будут с тобой на одной волне, все 24 часа на связи и не возненавидят вас. Спасибо нашему организатору, мы даже попугая нашли, а ещё свечи и даже выездной бар. Дальше - место. Я считаю, что это 50 процентов успеха! Я выбрала самый красивый ресторан в Москве с вкусной горячей кухней и огненным шоу! И пахлава. Спасибо,ШЕФ. И, конечно, невероятный ведущий @alexbelov ! Твоя энергетика на празднике бесценна !!! Спасибо", - поделилась эмоциями певица.

Фото: Анна Седокова отпраздновала день рождения (instagram.com/annasedokova)

Пользователи сети поспешили присоединиться к поздравлениям и принялись активно комментировать новые снимки Анны.

  • Ты лучшая
  • Такие парни высокие
  • Какая красивая, просто кайфую от Вас
  • Красотка, будьте счастливы!!!
  • Беременная что ли? Пузо огромное такое!
  • Аня я так за вас рада. Счастья ВАМ
  • Супер красивая, счастья
  • Аня,вы беременны??
  • Безумно счастлива за Вас
  • С днём рождения Аня
  • Как всегда шикарна. А еще красивее когда с любимым рядом, честно душа аж радуется искрене
  • Красотка
  • Аня, вы очень красивая женщина!!!! С днём рождения вас!!! Будьте счастливы!!!
  • Какая же ты красивая, мужчина крепко тебя держит, береги друг друга, будьте счастливы до конца!!

В роскошном платье и с молодым бойфрендом: Анна Седокова отпраздновала день рождения

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Напомним, ранее Анна Седокова рассказала о чувствах к молодому бойфренду.

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