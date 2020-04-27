В роскошном пеньюаре с перьями: Ким Кардашьян блистает в соблазнительном образе со съемок

Ким Кардашьян всегда найдет чем удивить своих фолловеров. Если сейчас съемок нет, то в ход идут многочисленные кадры с бэкстейджа и более ранних фотосессиий. Несколько часов назад звезда вспомнила об одной из самых гламурных и нежных съемок – для коллекции The Mrs. West Collection своего бренда KKW Beauty. Линия была посвящена свадьбе Ким Кардашьян и Канье Уэста. А потому не обошлось без белоснежных нарядов, изысканных украшений, роскошных укладок и, разумеется, безупречного макияжа в коричнево-золотистых тонах. Именно на нем и сделала акцент 39-летняя дива.

Архивное фото Ким (фото: instagram.com/kimkardashian)

«Коллекция Mrs. West от @kkwbeauty, вдохновленная моим гламурным стилем в день моей свадьбы, теперь доступна онлайн на @ultabeauty. Приобретите 6-цветную палитру теней для век, персиково-розовую помаду, теплый натуральный карандаш для губ, румяна, хайлайтер по отдельности или в комплекте прямо сейчас на ULTA.COM», – пригласила звезда подписчиков.

Ким для свадебной коллекции (фото: instagram.com/kimkardashian)

Поклонников не меньше, чем коллекция, взволновала сама Ким, которая примерила в кадре роскошный пеньюар с очаровательной перьевой окантовкой на рукавах и по краю подола. Звезда сидит на диване с выразительным макияжем и укладкой, увлеченно занимаясь своими делами. Весь ее вид говорит о том, что она только вернулась со съемочной площадки или же фото сделано во время перерыва в фотосессии. Пост за несколько часов собрал около 2-х миллионов лайков, и это явно не предел.

Ким и Норт (фото: instagram.com/kimkardashian)

Также на днях Ким вновь проявила себя как идеальная мама. В минувшие выходные звезда запостила фото со старшей дочерью – 6-летней Норт. Счастливая мамочка и ее неугомонная дочь, которая успела себя проявить как стилист, дизайнер и начинающая звезда рэп-сцены, примерили одинаковые наряды – свитшоты с красноречивой надписью «Канье». Образ Ким дополнил яркий макияж и гладкая укладка, а малышка сделала свои любимые «рожки». «Что вы любите больше всего на карантине? Дайте мне знать… Мое любимое занятие – тусоваться с моими детями 24 часа в сутки, 7 дней в неделю», – написала звезда.