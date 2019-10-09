Роскошная Тодоренко в платье-пиджаке сверкнула идеальными ножками на подиуме

Ведущая показала точеную фигуру
Регина Тодоренко обожает свою работу и ради любимого дела готова в буквальном смысле слова не спать сутками. Усталость с лихвой перекрывает увлеченность процессом и чувство удовлетворенность результатом. Так, на сей раз, ведущая решила совместить приятное с полезным и отправилась в Верону, причем не одна, а в компании сыночка Михаила. Главной целью ее визита в Италию стал показ известного итальянского бренда Calzedonia. Видео прямо с подиума она опубликовала в instagram.
Регина показала эффектный ролик, на котором легко и непринужденно дефилирует в платье-пиджаке с сумочкой на цепочке. Из обуви – женственные лодочки на шпильке. Макияж – с акцентом на губы с помадой красного оттенка, волосы уложены в упругие голливудские локоны.
Ведущая непринужденно двигается, танцует и веселиться на камеру – перед объективом она чувствует себя как рыба в воде. Видео получилось задорным, а образ девушки – весьма эффектным.
"Итак, подвожу итоги путешествия в Верону: интервью с Кьярой Ферраньи, знакомство с Тиной Кунаки (невероятно красивая), фото и видеосъемка, интервью, съемка влога для моего YouTube. Шоу - просто бомба", - поделилась впечатлениями Регина.
Скриншот комментариев
Напомним, что Регина Тодоренко обратилась к поклонникам с актуальным вопросом – она поинтересовалась, как ей вести себя с гостями во время интервью, если они уходят от острой беседы.
Ранее Регина Тодоренко восхитила стройной фигурой в бархатном платье-мини.