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Роскошная Тодоренко в платье-пиджаке сверкнула идеальными ножками на подиуме

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Ведущая показала точеную фигуру

Регина Тодоренко обожает свою работу и ради любимого дела готова в буквальном смысле слова не спать сутками. Усталость с лихвой перекрывает увлеченность процессом и чувство удовлетворенность результатом. Так, на сей раз, ведущая решила совместить приятное с полезным и отправилась в Верону, причем не одна, а в компании сыночка Михаила. Главной целью ее визита в Италию стал показ известного итальянского бренда Calzedonia. Видео прямо с подиума она опубликовала в instagram.

Регина показала эффектный ролик, на котором легко и непринужденно дефилирует в платье-пиджаке с сумочкой на цепочке. Из обуви – женственные лодочки на шпильке. Макияж – с акцентом на губы с помадой красного оттенка, волосы уложены в упругие голливудские локоны.

Ведущая непринужденно двигается, танцует и веселиться на камеру – перед объективом она чувствует себя как рыба в воде. Видео получилось задорным, а образ девушки – весьма эффектным.

"Итак, подвожу итоги путешествия в Верону: интервью с Кьярой Ферраньи, знакомство с Тиной Кунаки (невероятно красивая), фото и видеосъемка, интервью, съемка влога для моего YouTube. Шоу - просто бомба", - поделилась впечатлениями Регина.

  • Бомба, труженница
  • Региночка, как всегда на высоте! Живая, легкая, стильная, обворожительная
  • Красота
  • Бомбическая, как всегда
  • Идеальные ножки
  • Улыбака
  • Регина, Вы такая яркая жизнерадостная! Заряжаешься от Вас
  • Всегда такая настоящая, яркая
  • Красавица нереальная
  • Классная

Скриншот комментариев

Напомним, что Регина Тодоренко обратилась к поклонникам с актуальным вопросом – она поинтересовалась, как ей вести себя с гостями во время интервью, если они уходят от острой беседы.

Ранее Регина Тодоренко восхитила стройной фигурой в бархатном платье-мини.

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