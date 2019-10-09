Роскошная Тодоренко в платье-пиджаке сверкнула идеальными ножками на подиуме

Регина Тодоренко обожает свою работу и ради любимого дела готова в буквальном смысле слова не спать сутками. Усталость с лихвой перекрывает увлеченность процессом и чувство удовлетворенность результатом. Так, на сей раз, ведущая решила совместить приятное с полезным и отправилась в Верону, причем не одна, а в компании сыночка Михаила. Главной целью ее визита в Италию стал показ известного итальянского бренда Calzedonia. Видео прямо с подиума она опубликовала в instagram.

Регина показала эффектный ролик, на котором легко и непринужденно дефилирует в платье-пиджаке с сумочкой на цепочке. Из обуви – женственные лодочки на шпильке. Макияж – с акцентом на губы с помадой красного оттенка, волосы уложены в упругие голливудские локоны.

Ведущая непринужденно двигается, танцует и веселиться на камеру – перед объективом она чувствует себя как рыба в воде. Видео получилось задорным, а образ девушки – весьма эффектным.

"Итак, подвожу итоги путешествия в Верону: интервью с Кьярой Ферраньи, знакомство с Тиной Кунаки (невероятно красивая), фото и видеосъемка, интервью, съемка влога для моего YouTube. Шоу - просто бомба", - поделилась впечатлениями Регина.

Бомба, труженница

Региночка, как всегда на высоте! Живая, легкая, стильная, обворожительная

Красота

Бомбическая, как всегда

Идеальные ножки

Улыбака

Регина, Вы такая яркая жизнерадостная! Заряжаешься от Вас

Всегда такая настоящая, яркая

Красавица нереальная

Классная

Скриншот комментариев

Напомним, что Регина Тодоренко обратилась к поклонникам с актуальным вопросом – она поинтересовалась, как ей вести себя с гостями во время интервью, если они уходят от острой беседы.

Ранее Регина Тодоренко восхитила стройной фигурой в бархатном платье-мини.